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Gençlerin Mevlana sevgisi satırlara döküldü

YAŞAM 05.01.2024, 15:37
Gençlerin Mevlana sevgisi satırlara döküldü

Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve gençler tarafından büyük ilgi gören ‘Liselerarası Mevlana Şiir Yarışması’nın kazananları belli oldu. Bu yıl 13’üncüsü gerçekleştirilen yarışmada, Bursa’dan Fatma Zülal Kaymak, ‘Neyden Kalbim’ adılı eseriyle birinci oldu.BURSA (İGFA) -Osmangazi Belediyesi, düzenlediği şiir ve hikâye yarışmalarıyla kentin kültür ve sanat faaliyetlerine önemli katlılar sağlamayı sürdürüyor. Edebiyat dünyasına yeni eserler kazandırmak ve gençlerin manevi dünyasını zenginleştirip onlara Mevlana’yı tanıtmak amacıyla tam 13 yıldır aralıksız düzenlenen Liselerarası Mevlana Şiir Yarışması’nın bu yılki kazananları belli oldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen yarışmaya gençlerin ilgisi büyük oldu. Jüri üyeleri Metin Önal Mengüşoğlu, Prof. Dr. Nesrin Karaca, Doç. Dr. Saadettin Eğri, Mustafa Başpınar ve Ercan Yılmaz tarafından yapılan değerlendirme sonucunda dereceye giren ilk altı eser ödüle layık görüldü.

Şiire ve Mevlana felsefesine gönül veren Türkiye genelindeki her liseli gencin katılımına açık olan ve bu yılki konusu serbest olarak belirlenen yarışmada, Bursa’dan ‘Neyden Kalbim’ adlı şiiriyle Fatma Zülal Kaymak birinci olurken, yine Bursa’dan katılan ‘Ensarı Erbaa’ adlı eseri ile Muhammet Alatar ikinci oldu. ‘Arayış’ adlı şiiri ile Bursa’dan katılan Hacer Betül Süslü ise üçüncü olmaya hak kazandı.

Yarışmanın mansiyon ödüllerini ise  ‘Derman-ı Vav’ isimli eseriyle Bursa’dan katılan Seda Derman, ‘Çağır Beni De’ adlı şiiriyle Bursa’dan katılan Zekiye Betül Erkalp ve ‘Servi’ adlı şiiriyle Kastamonu’dan katılan Canan Akhüseyinoğlu kazandı. Yarışmada birinci 8 bin TL, ikinci 7 bin TL, üçüncü 6 bin TL ve mansiyon ödülünü kazanan yarışmacılar da 3 bin liralık ödülün sahibi oldu.

Liselerarası Mevlana Şiir Yarışması’na katılan gençlerin yeteneklerini keşfetme imkânı bulduğunu ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar,  “Bu yarışmalar ile en büyük amacımız sahip olduğumuz manevi değerleri, gençlerimize tanıtarak geleceğe taşımak. Gençlerimiz, bu yarışmalarımızla birlikte yüzlerce eserle Mevlana sevgisini, felsefesini anlatıyor. Bu yarışmayla, genç şairleri Türk edebiyatına kazandırmanın, bu yolda ilk adımları atmalarına vesile olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

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