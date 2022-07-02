Gençlere ücretsiz dağıtılacak!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz Müzekart GNS'nin dağıtılacağını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, bakanlık olarak 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere Müzekart GNS kartların ücretsiz dağıtılacağını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hediye kartlar, 'gencnesever.com' sitesinden alınabilecek" dedi.

https://twitter.com/kasapoglu/status/1542928643768389632