Gençlere 'tarım dünyası' daveti

Gençlerde tarım konusunda farkındalık oluşturulmasını amaçlayan “Tarım” temalı, liseler arası tasarım yarışmasının sergi ve ödül töreni Çeşme’de gerçekleştirildi.İzmir (İGFA) - Açılışı gerçekleştirilen sergiye İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Ayhan Temiz İlçe Emniyet Müdürü Murat Dokumacı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Yaşar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mine Altın, Siyasi Parti Temsilcileri, Kurum ve Kuruluş Amirleri, Muhtarlar, Okul Müdürleri, Görsel Sanat Öğretmenleri, Öğrenciler, Çeşme Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Sergi açılışında konuşan İzmir İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Ayhan TEMİZ, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’müz paydaşlığında düzenlenmiş olan “Liseler Arası Tasarım Yarışması” töreninde olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Özellikle de bu tasarım yarışmasının ana temasının “TARIM” olarak belirlenmesi ve bu değer üzerinden sanat yoluyla bir farkındalık oluşturulması, bizleri gerçekten daha da mutlu etti.” edi. Tarımın sadece toprakla uğraşmak değil, geleceğimizi de şekillendiren bir üretim ve kazanç kaynağı olduğunu dile getiren TEMİZ, “ Gençlik, tarım sektöründe birçok fırsatı keşfetme ve geliştirme potansiyeline sahiptir. Çok hızlı dijitalleşme sürecinin yaşandığı bu çağda tarımsal anlamda da yapılacak faaliyetlerin inovatif fikirlerle desteklenerek yani aksiyonlar alınması önemlidir. Tabi ki tarımsal faaliyetleri sürdürürken, hem üretim yapmak, üretim yaparken aynı zamanda toprağı, çevreyi korumak, ekolojik dengeyi bozmamak önem arz etmektedir.” dedi.

Gençlerin desteği ve bilinçli çabalarıyla, tarımın önemini vurgulayarak, hem üretimde hem tüketimde bilinçli toplum haline gelinebileceğine dikkat çeken TEMİZ, “. Siz gençleri geleceğe sahip çıkmaya, “Türkiye Yüzyılı’nın ruhuna değer katacak çabanızla tarımda, üretimde ve katma değer oluşturmada size ayrıcalıklı fırsatlar sunan TARIMIN DÜNYASINDA yerinizi almaya davet ediyorum." dedi.

Açılış konuşmasının ardından yarışmada dereceye giren eser sahibi gençlere ödülleri ve teşekkür belgeleri sunuldu. İlçe Protokolü ve davetliler ile birlikte sergi salonunu gezen İzmir İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Ayhan TEMİZ, el emeği göz nuru eserleri inceleyip eser sahiplerinden bilgi aldı.

11’nci sınıf öğrencisi Duru Güray’ın (Sakızın Gözyaşı) eseriyle birinci olduğu sergide gençlerle de bir süre sohbet eden TEMİZ, günün hatırasına toplu fotoğraf çektirdi. Yarışmaya giren tüm eserler 22-26 Ocak 2024 tarihleri arasında Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde sergilenerek sanatseverler tarafından gezilebilecek.