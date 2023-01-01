Gençlere başarının sırrını anlattı

Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademileri’nin Atabey Gençlik Söyleşilerine katılan Şair Prof. Dr. Nurullah Genç, başarılı olmanın yollarını anlattı. “Başarı Bedel İster” başlığı ile gerçekleşen programda Nurullah Genç, başarılı olmak isteyen gençlere zor hedef seçmelerini ve hayallerini rüyalarına taşımalarını tavsiye etti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Lise Medeniyet Akademilerinin (LİMA) Atabey Gençlik Söyleşileri kapsamında “Başarı Bedel İster” başlıklı programa Şair Prof. Dr. Nurullah Genç Katıldı.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ve moderatörlüğü Orhan Karaağaç’ın yaptığı programda Genç, kendi yaşamından referanslar vererek gençlere başarılı olmanın ipuçlarını verdi.

Başarılı olmak için hayalleri rüyalara taşımak gerektiğini belirten Genç, büyük hayalleri gerçekleştirmenin en büyük bedelinin bu hayalleri rüyalara taşıyacak kadar benimsemek olduğunu söyledi. Başarmayı Sezai Karakoç’un “Başarı, koşu bittikten sonra da koşmayı hedeflemektir” sözleriyle tanımlayan Genç, “Ben mesela işletmecilikte, derslerimde veya kişisel gelişim seminerlerimde şöyle söylerdim: Başkalarının da koyabilecekleri hedefleri koymak bir başarıyı gerçekleştirmek olarak düşünülmemelidir. Bu herkesin koşabileceği bir hedef gibi düşünülmeli. Bir hedef koyuyorsanız ve ona ulaşmak zorsa ve siz ancak büyük çaba göstererek ulaşabilecekseniz, bunun için de koşu bitse bile koşmanız gerekecekse o hedefi gerçekleştirmeniz üst düzey bir hedeftir. Başarı, o hedefe ulaşmanın adıdır.” Dedi.

Genç, yoğun ilgi gören programın son kısmında katılımcıların sorularını yanıtladı.