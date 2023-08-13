Gençlere 3 gün rüya gibi tatil

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gençleri doğa ve eğlenceyle buluşturduğu gençlik çadır kamplarının altıncısı Çeşme Oasis Aqua Park’ta düzenlendi. Gençler, Çeşme’nin eşsiz denizinin tadını çıkarırken aynı zamanda spor, sanat, müzik etkinlikleriyle de eğlenceli üç gün geçirdi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in genç odaklı kent vizyonu doğrultusunda başlattığı gençlik çadır kamplarının altıncısı Çeşme’de yapıldı.

Çeşme Alaçatı’da bulunan Oasis Aqua Park'ta düzenlenen Genç İzmir Gençlik Kampı’na 147 genç katıldı. Üç günlük kampta Çeşme’nin eşsiz denizinin tadını çıkaran gençler, spor, sinema ve müzik etkinlikleri ve atölyelere katıldı. Kampın ilk günü gençler denize girerken ikinci gün Oasis Aqua Park’tan ücretsiz yararlandı.

Kamp içerisinde İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan Mahalle Afet Gönüllüleri Bilinçlendirme Eğitimi ve Afet Bilinci Eğitimi ile de ayrıca gençlerin farkındalığı arttırıldı. Yaz boyunca düzenlenen kamplara toplamda 690 genç katıldı.

Burası çok eğlenceli Ayşe Modur, “Öğretmenim ama fırsat buldukça izin zamanlarımda Genç İzmir’in etkinliklerinden yararlanmaya çalışıyorum. Burası çok eğlenceli. Şu anda Alaçatı’dayız. Gittikçe kötüleşen bu ekonomide böyle güzel tatil yapabilmek çok avantajlı” dedi.

İdil Kaptanoğlu ise özel bir anaokulunda müzik öğretmenliği yaptığını belirterek, “Bu kampı videolardan gördüm ve kayıt oldum. Tek başıma geldim. Hiç tereddüt etmedim. Herkes aşırı içten, aşırı samimi. Burada olmak beni çok mutlu etti” diye konuştu.