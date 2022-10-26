Gençlerden Malatya tarihine yerinde yolculuk

Malatya Kent Konseyi Gençlik Meclisi, KYK’ya bağlı Malatya Hacı Hafize Özal Kız Öğrenci Yurdu öğrencilerine “Gençlerle Malatya Tarihine Yolculuk” konulu bir gezi programı düzenledi.MALATYA (İGFA)- Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ayşegül Babacan ve yaklaşık 70 öğrencinin katıldığı gezi programında Arslantepe Höyüğü, Malatya Ulu Cami ve Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı ziyaret edildi.

Arslantepe Höyüğü'nde açıklamalarda bulunan Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, Dünya’da ismi yıllardan beridir değişmeyen şehirlerden birinin de Malatya olduğunu ifade ederek, “Bilinen en eski belgelerde bu şehrin adı Melid olarak kayıtlı. Daha sonraki isimler ise Melid kelimesinin türevleri ve Melid kelimesi bal manasına gelir” dedi. Malatya Ulu Cami ve Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayından da bahseden Av. Abdulkadir Artan, “Malatya’mız tarihin her dokusunu bünyesinde barındıran nadir bir şehir, şehrimizi tanımak ve tanıtmak adına elimizden geleni yapmaya gayret göstermeliyiz” dedi.

Arslantepe Höyüğü rehberinden alınan bilgiye göre, Dünyada yer alan 44 mirasın 19’nun Türkiye de olduğunu ve bunlardan bir tanesinin de Arslantepe Höyüğü olduğunu söyledi. Höyüğün sadece şuan dörtte birlik alanın kazıldığını ve halen kazı çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek höyük hakkında genel bilgiler verdi.

Gezi programından duydukları memnuniyeti dile getiren katılımcılar Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a ve Malatya Kent Konseyi Gençlik Meclisi’ne teşekkür ettiler.