Gençlerden 100 metrelik Türk bayrağı

15-21 Mayıs Gençlik Haftası nedeniyle Hacılar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen Gençlik Yürüyüşü, yüzlerce öğrenciyi buluşturdu. Yürüyüşte, öğrenciler uzunluğu 100 metreye varan dev Türk Bayrağı’nı açtı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, kurum müdürleri ve gençlerin katıldığı yürüyüş Hacılar - Hisarcık yolunda başladı.

Hisarcık Caddesi’nden devam eden kortejin yürüyüşü ilçe meydanında sonlandırıldı. Yürüyüşün ardından İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü spor salonu önünde ilçe protokolü ile buluşan gençlere canlı müzik eşliğinde ikramlarda bulunuldu.



