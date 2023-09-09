Gençler yeni mekanı otobüs durakları!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 200 otobüs ve 47 noktada verdiği ücretsiz internet hizmetiyle örnek olurken, gençlerin otobüs duraklarından ayrılmadığı görüldü. Kaz Dağları Cam Seyir Terası'nda da ücretsiz internet hizmetini devreye aldı. BALIKESİR (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, şehrin teknolojik alt yapısını güçlendiriyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın ‘genç dostu şehir’ vizyonu doğrultusunda ücretsiz internet hizmetini kent genelinde yaygınlaştıran Büyükşehir Belediyesi, 200 otobüs ve 47 noktada ücretsiz internet hizmeti veriyor. 45 otobüste daha bu uygulamayı başlatmaya hazırlanan Büyükşehir Belediyesi son olarak Kaz Dağları Cam Seyir Terasında ücretsiz internet hizmetini devreye aldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz internet hizmeti verdiği; otobüs, park ve meydanlar başta olmak üzere 247 noktada 2019’dan bu yanan 467 bin 855 oturum açma işlemi yapıldı, kullanıcı sayısı ise 178 bin 802’ye ulaştı. Büyükşehir Belediyesi; 247 noktada verdiği ücretsiz ve kesintisiz internet hizmetini kentin farklı noktalarında da yaygınlaştırmaya devam edecek.