Gençler toksik mi yoksa sağlıklı ilişkiden mi yana?

Toksik ilişki bir veya daha fazla kişinin duygusal, fiziksel veya psikolojik olarak zarar gördüğü, sağlıksız, zararlı ve dengesiz bir ilişki türüdür. Herkes Duysun Ekibi olarak sokağa çıktık ve gençlere sorduk: Toksik ilişkiyi mi tercih edersiniz yoksa sağlıklı ilişkiyi mi? Söz Vatandaşta.Esmanur GÜLBAHAR - Mehmet Can USLU - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Toksik ilişki yaşamımızda bizi mutsuz kılan, kendimizi sorgulamamıza ve yeri geldiğinde kendimizi suçlamamıza neden olan ilişkidir. Toksik ilişkilerden kopmak, sağlıklı bir ilişkiyi bitirmeye kıyasla çok daha zor, yorucu ve büyük adımlar atmayı gerektiren bir süreçtir. Birçok kişi farkında olmasa bile toksik ilişki yaşıyor. Peki vatandaş hangi ilişkiyi tercih ediyor?

Bir çift genç, “İlişkimizde sevgi ve saygı bulunuyor o yüzden birbirimize güveniyoruz ve 1 yıldır sağlıklı ilişki yaşıyoruz.” dedi.

Bir genç ise, “İlişkide çok fazla kıskançlık olabiliyor ama bunu tolere etmek iki tarafa kalıyor. Toksik ilişkiler ise bir ayrıl, bir barış yaşanıyor ve bu da ilişkinin sağlığını bozuyor.” dedi.

Bir genç kız ise “Bazen ilişki sağlıklı başlayıp sonradan toksik oluyor ve artık ilişkide bir alışkanlık olduğu için ayrılmakta zorlanılıyor. Toksik ilişkiye döndürmemeye çalışmak gerekiyor.” diye kaydetti. Genel olarak gençlerin çoğu, “Sağlıklı ilişkiyi tercih ediyorum.” dedi.