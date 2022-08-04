Gençler teknoloji diyeti kampında

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından Sivrihisar Karakaya’da düzenlenen Teknoloji Diyeti Kampı, gençlere teknolojisiz bir hayat deneyimi yaşattı. Gençler yapılan etkinliklerle ekranlardan uzak eğlenceli 2 gün yaşadı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Gençlik Merkezi, Teknoloji Diyeti Kampı ile Sivrihisar İlçesi Karakaya mahallesinde bulunan Karakayalar Tırmanış Bahçesi’nde gençlerin doğal ortamda teknolojisiz 2 gün geçirmelerini sağladı.

Teknoloji Diyeti Kampı’nda buluşan gençler, beslenme, dağcılık ve tırmanış hakkında eğitim, uygulamalı düğümcülük eğitimi ve yarışması, kaya tırmanışı, dağcılık belgeseli izleme ve trekking etkinliği ile dolu dolu bir program yaşadı.

Kampta çadırlarını ağaçlarla çevrili koruluk alana kuran gençler telefon, tablet, laptop gibi teknolojik aletleri görevlilere teslim ederek, “teknolojisiz bir yaşam” deneyimi yaşarken bu süre zarfında çok sayıda etkinliğe katıldı.

Karakayalar Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü eğitmenleri Hakan Öz ve Basri Topal’dan temel tırmanış eğitimleri alan gençler, daha sonra alanda uygulamalı tırmanış gerçekleştirdi.

Doğal ortamda gezi ve yürüyüş yapan gençler, bölgenin güzelliklerini de yerinde görme imkanı buldu. Kampın kendileri için çok faydalı geçtiğini belirten gençler, “Gayet güzel ve eğlenceli kamp geçirdik. Teknolojiden uzak kalarak böyle eğlenceli etkinlikler yapmak mümkünmüş. Tekrarı olduğunda yine gelmeyi düşünüyoruz. Bizlere bu imkânı veren Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’e ve emeği geçenlere teşekkür ederiz” dediler.

Gençlik Merkezi yetkilileri de gençlere yönelik eğitici ve sosyal aktivitelerin devam edeceğini kaydetti.