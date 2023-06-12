Gençler kitap kahvelerde YKS’ye hazırlanıyor

Çayırovalı gençler YKS sınavına kitap kahvelerde ve halk kütüphanelerinde hazırlanıyor. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ders çalışan öğrencilerle kitap kahvelerde bir araya gelerek, yaklaşan sınav öncesinde başarılar diledi.KOCAELİ (İGFA) - 'Şehrimizi imar, geleceğimizi inşa ediyoruz' sloganıyla yola çıkan ve o günden bu yana yaptığı çalışmalarla ilçe gençliğine büyük katkılar sunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçede bulunan Akse Kitap Kahve ile Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve’nin üniversite sınavı süreci boyunca 7/24 açık olacağının müjdesini geçtiğimiz günlerde vermişti.

O günden bu yana sınava hazırlanan gençlerin büyük bir ilgiye hizmet aldığı kitap kahveler ve kütüphanelerde yoğun bir sınav temposu hakim. Sınava hazırlanan gençler, kitap kahvelerdeki imkanlardan faydalanarak, gelecek hayallerine kavuşmak için çaba sarf ediyor. Öğrenciler kitap kahvelerden ve kütüphanelerden çıkmadıklarını dile getirirken, kendilerine 7 gün-24 saat rahat ve ferah bir ortamda ders çalışma imkanı sunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye çok teşekkür ediyor.

İSTEDİKLERİ ZAMAN DERS ÇALIŞABİLİYORLAR

7/24 sınava hazırlanan gençleri ziyaret eden Başkan Çiftçi, hem öğrencilerle sohbet etti, hem de yaklaşan sınav öncesi gençlere başarılar diledi. Çiftçi, “Yaklaşık 10 gün önce sınava hazırlanan gençlerimiz için Akse Kitap Kahve, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve ve halk kütüphanelerinin 7 gün 24 saat açık olacağını duyurmuştuk. Gençlerimizin yoğun bir tempoyla sınava hazırlandığı bu dönemde bu mekanlarımızı 7/24 açık tutarak, gençlerimizin rahat, ferah ve sessiz bir ortamda istedikleri her saatte ders çalışmalarına imkan sağladık.