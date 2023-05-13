Gençler İzmit Belediyesi'nin bahar konserinde coştu

Kocaeli'nin İzmitli gençler, İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bahar Konserine yoğun ilgi gösterdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin İzmit Belediyesi, baharın gelişi sebebiyle gençleri Bahar Konserinde buluşturdu. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde Kent Meydanında gerçekleştirilen Bahar Konseri büyük bir coşkuya sahne oldu. Bahar Konseri etkinliği çerçevesinde ilk olarak DJ Faruk Koç sahne aldı. Ardından gençlerin çok sevdiği Turuncu Peron müzik grubu birbirinden güzel şarkıları İzmitlilerle birlikte söyledi.

ÇETİN SARICA GENÇLERLE BULUŞTU

İzmit Belediye Başkanvekili Çetin Sarıca gençlerle buluştuğu konser programında yaptığı konuşmasında Başkan Hürriyet’in selamlarını ileterek, “Sevgili gençler hoş geldiniz. Hep birlikte baharı getirmeye geldik. İzmit Belediyesinin en kıymet verdiği gençler burada, coşku yerinde. Her şey çok güzel olacak diyoruz. Sizlerle gurur duydum. Baharı İzmit’e hep birlikte getiriyoruz” dedi. Sarıca ardından Turuncu Peron Grubunun solisti Ayşegül İnanç ve DJ Faruk Koç’a Kocaelispor forması hediye etti.