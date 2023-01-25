Gençler hayallerini 'staj'la gerçeğe dönüştürüyor

Bursa'nın Gürsu ilçesinde "Staj Seni Çağırıyor Projesi" kapsamında, Belediye Başkanı Mustafa Işık, Kayra Yemek Firması’nda staj yapan öğrencileri ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi’nin “Bir Sonraki Durak İstihdam” mottosuyla başlattığı Staj Seni Çağırıyor Projesi kapsamında, gençlerin eğitimini aldıkları meslek alanındaki sektörlerde faaliyet gösteren firmalarda staj yaparak tecrübe kazanmaları sağlanıyor.

Gençlerin gelişimi ve istihdamlarının sağlanması yönünde dikkate değer proje ve hizmetler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Yaklaşık bir yıl önce, gençlerimizle, öğretmenlerimizle birlikte fabrika fabrika gezerek, gençlerimizin yetenekleri doğrultusunda istedikleri alanda staj yapacakları bölümlere yerleşmelerini sağladık. Bugün de o gençlerimizin, nerelerde çalıştıklarını, hangi işleri yaptıklarını, onlar yaptıkları işlerden memnunlar mı, onları çalıştıran iş yeri sahipleri stajyer çocuklarımızdan memnun mu görmek için ziyaretlerine geldik. Belirli yaştan sonra kalifiye eleman yetiştirmek gerçekten çok zor oluyor. Ağaç yaş iken eğilir mantığıyla, çocuklarımız sanatı, mesleği öğrenecekleri alanlarda,hem stajlarını yapıyor, hem işini öğreniyor, hem de okulunu bitiriyor. Bunlar toparlandığında da bütünde bizim istediğimiz sonuç çıkıyor. Bugün Kayra Yemek’te de bunu gördük. Çok memnunuz. Özellikle firma sahiplerimizin memnuniyetini görmek bizleri mutlu ediyor. Bu yolda desteklerini esirgemeyen firmalarımız ve emeği olan herkesi tebrik ediyorum” dedi.

Proje kapsamında, mesleki eğitim alan öğrencilere, okudukları meslek dallarında faaliyette bulunan iş yerlerinde staj yapma imkanı sunularak, iş hayatına hazırlanmaları ve sonrasında da istihdamlarının sağlanması yolunda önderlik ettiklerini söyledi.

Öğrencilerle şirketler arasında köprü vazifesi gören Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi’nin koordinasyonunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, okullar ve iş yerleri arasında oluşturulan sistemle staj yapan öğrencilerin istihdamına katkı sağlanıyor. Okul ve sanayi arasında köprü oluşturularak, öğrencilerin teori ve pratiği aynı anda öğrenerek yetkinleşmesi sağlanıyor.

Programın çok verimli olduğunu vurgulayan Kayra Yemek CEO’su Tayfun Kurdal, deneyimli personel bulmanın zorluğuna dikkati çekti.

Proje kapsamında, ortaokul mezunu gençler, Mesleki Eğitim Merkezi’ne kayıt yaptırılarak sıfır maliyet avantajı ile firmalara yönlendirilmekte. 181 farklı meslek dalında uzmanlaşma fırsatı sunulan program kapsamında gençlerin maaşı, asgari ücretin en az üzde30’u ve sigortası devlet tarafından karşılanmak koşuluyla ödeniyor.