Gençler girişimcilik ateşini yaktı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından girişimciliği teşvik etmek ve bu alandaki uzmanların deneyimlerini aktarımını sağlamak amacıyla düzenlenen Girişimcilik Kamplarının 2022 yılı ilk buluşması Kızılay Hasırca Kampı Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Türkiye Kalite Derneği (KalDer) arasında imzalanan eğitsel işbirliği protokolü kapsamında 2021 yılında başlayan ve Türkiye Belediyeler Birliği’nin Genç Dostu Şehirler Proje Yarışması’nda ödüle layık görülen Girişimcilik Kampları 2022 yılı yaz eğitim dönemini başlattı.

Kızılay Hasırca KampıTesisleri’nde düzenlenen Girişimcilik Kampı’nda gençler alanında uzman isimlerle bir araya geldi.

Kampta girişimcilik üzerine eğitimler verilirken gençler aynı zamanda çadırlarını kurarak doğal ortamda dolu dolu 2 gün yaşadı. Eğitimler kapsamında düzenlenen atölyeler ile de gençler fikirlerini projeye dönüştürecek ilk adımları atmış oldu.

Kampta gençlerin ulaşım, yemekve diğer temel ihtiyaçları Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak karşılandı. Tepebaşı Belediyesi’nin de desteklediği kamp programında uzman isimler deneyimlerini gençlerle paylaştı.

Bu kapsamda Tepebaşı Belediyesi Sürdürülebilirlik Merkeziİklim Değişikliği Müdürlüğü’nde görevli Sürdürülebilirlik Koordinatörü Başak Demiray, sürdürülebilir kalkınma amaçları ve girişimcilik konusunda kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Demiray ayrıca Tepebaşı Belediyesi'nin yaptığı sürdürülebilirlik çalışmalarından da bahsetti.

Çeşitli sektörlerde işletmelerin kurumsallaşma, süreç yapılandırma, kalite yönetim sistemi kurulumu ve verimlilik çalışmaları başta olmak üzere hizmet veren ve Akredite Kobi Danışmanı olan Mert Görkem Ayaz, genç girişimcilere ve girişimci adaylarına girişimci zihin setleri, ekosistemde var olmak ve işletme, girişim yönetimi üzerine eğitim ve atölyeler düzenledi.

Eğitimlerde ayrıca Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin proje ortağı olduğu Rural Youth Projesinin tanıtımı yapıldı. Gün boyu süren eğitimlerin akşamında ise kamp ateşi yakılarak tea&talks etkinliği düzenlendi. Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu Üyesi Umut Rallas da gençlerle kamp ateşi eşliğinde girişimcilik ve gelecek dönem girişimciliklerine dair bilgileri paylaştı.

2 gün boyunca girişimcilik konusunda çok önemli bilgiler edindiklerini ifade eden gençler, “Kariyerimize yön verecek böyle güzel bir ortamda olmaktan çok mutluyuz. Bize bu güzel imkanı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen’e çok teşekkür ederiz” dediler.

Büyükşehir Gençlik Merkezi yetkilileri de Girişimcilik Kamplarının yaz boyunca devam edeceğini belirttiler.