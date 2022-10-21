İzmir Büyükşehir Belediye Belediyesi’nin düzenlediği “Gençler Genç İzmir’le Buluşuyor” etkinliğinin ikincisi Bornova Büyük Park’ta düzenlendi. Üçüncü durak ise 26 Ekim’de Çiğli Balatçık Parkı’nda olacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Belediyesi’nin düzenlediği “Gençler Genç İzmir’le Buluşuyor” etkinliğinin ikincisi Bornova Büyük Park’ta düzenlendi. Gençlik Çalışmaları ve Sosyal Projeler Şube Müdürlüğü Genç İzmir birimi tarafından yapılan şenlikte gençler atölyelerden konserlere birçok etkinliğe katıldı. Etkinlikte Sosyal Projeler Daire Başkanlığı’na bağlı Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü "Barista", Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü Anahtar Birimi "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" atölyeleri düzenledi. Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ise Boccia takımı ile alanda yer alarak farkındalık çalışması yaptı. Çocuk Belediyesi Şube Müdürlüğü’nün "Zumba” atölyesiyle yer aldığı etkinlikte, İzmir Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Bornova Belediyesi Gençlik Merkezi ve çeşitli öğrenci toplulukları tanıtım standı açtı.

Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından bin gence akşam yemeği dağıtılan etkinlikte Şirinbaba Çay Evi gençlere kahve ikram etti. Bornova Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan Sanitat grubunun sahne aldığı etkinlik, DJ Arda’nın performansı ve Furkan İpek konseri ile son buldu.

26 Ekim’de Çiğli Balatçık'ta Buca Hasanağa Parkı ve Bornova Büyükpark’ın ardından "Gençler Genç İzmir’le Buluşuyor" etkinliğinin üçüncüsü 26 Ekim’de Çiğli Balatçık Parkı’nda düzenlenecek.

Genç İzmir İzmir Büyükşehir Belediyesi Genç İzmir birimi, Tarihi Havagazı Gençlik Yerleşkesi ve Örnekköy Yerleşkesi’nde İzmirli gençleri bekliyor. Dil ve sanat kursları, atölyeler, eğitimler ve seminerlere yönelik kayıtlar Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi’nde 24 Ekim’den itibaren alınacak.