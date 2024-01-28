Gençler Erciyes'te doyasıya eğlendi

Anadolu Gençlik Derneği(AGD) Kayseri şubesi tarafından düzenlenen kış etkinlikleri programında gençler Erciyes’in keyfini çıkardı.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - AGD Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin, “Sömestr döneminde gençlerle bir araya gelmeye ve aktiviteler yapmaya devam ediyoruz. Liseli ve ortaokullu öğrencilerle bir yandan eğitim yaparken bir yandan da eğleniyoruz. Kayseri’de 3 ayrı bölgede öğrencilerle organizasyonlar yapıyoruz. İmkânlar ölçüsünde yatılı programlar icra ediyoruz. Buralarda gençler keyifli organizasyonlarla güzel zaman geçirirken ahlaki gelişimlerini sürdürüyorlar. Kış etkinlikleri programımızda önce ahlak ve maneviyat düsturu ile hareket ediyoruz. Müslüman gencin dünyaya bakış açısı; nasıl yetişmesi, neler yapması, nelerle ilgilenmesi gerektiği hakkında eğitiyoruz gençlerimizi. Daha mutlu, huzurlu, adil bir dünyanın temini için çaba sarf ediyoruz. Bugün de Kayseri’nin incisi Erciyes’te gençlerle keyifli saatler geçirdik. İyinin, doğrunun, faydalının ve adaletin yeryüzüne egemen olması için bir araya gelmeye devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.

Sene içerisinde de gençlerle faaliyetlerin devam edeceğini belirten başkan Yusuf Şahin, “Gençler bizim için çok kıymetliler. Bu nedenle eğitim dönemi içerisinde de faaliyetlerimize devam edeceğiz. Ağaç dikim etkinlikleri, geziler, il dışı seyahatlerimizle organizasyonlarımızı ve eğitimlerimizi sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.