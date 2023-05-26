Gençler doğa ile buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı, “Doğa Bizi Çağırıyor” etkinliği ile kutladı.MERSİN (İGFA) - Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen “Doğa Bizi Çağırıyor” etkinliğine katılan 60 genç, Toroslar İlçesi’ne bağlı Kayrakkeşlilk Mahallesi’nde buluştu. Ormanlık alan içerisinde yer alan 8 km uzunluğundaki parkurda doğa ile iç içe bir yürüyüş gerçekleştiren gençlere, yürüyüş sonrasında yemek ikramı yapıldı.

“Mersin’de böyle güzel yerler olduğunu bilmiyorduk”

Geziye nişanlısı Muhammed Onur ile katılan Nuray Okat, geziyi çok beğendiğini ifade ederek, “Ben Mersinliyim, ama Mersin’de böyle güzel bir alan olduğunu bilmiyordum. Geldiğimiz zaman söyledim. Birbirimize konum da attık. Çok güzelmiş bir daha geliriz. Çok hoşumuza gitti bizim. Güzel bir etkinlikti, güzel bir hafta sonu geçirdik” dedi.

Muhammed Onur ise 5 yıldır Mersin’de yaşadığını belirterek, “Bu tür organizasyonlara katılmaya çalışıyoruz. Bu şekilde alanlar olduğunu ben de bilmiyordum. Şehir merkezine yarım saatlik uzaklıkta. Arkadaşlarımıza da tavsiye edeceğiz” diye konuştu.

“Etkinlik bizim için çok güzel ve anlamlıydı”

Geziye Tarsus’tan katılan Cansu Nur Gür, geziyi düzenlediği ve gençlere bir fırsat sunduğu için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e teşekkür ederek, etkinliğin kendileri için spor olduğunu ve güzel bulduğunu ifade etti. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili duygularını ifade etmekte zorlandığını söyleyen Gür, “Biz okullarımızı bile online okurken, Vahap Bey’in bunu gezi ile anlatması duygularımızı daha güzel dile getirdi” şeklinde konuştu.

Kayrakkeşlik Mahallesi Kızılgeçit Köprüsü’nden başlayan ve Sunturas Şelalesi’ne doğru uzanan 22 km’lik Efrenk Vadisi güzergahının yaklaşık 8 km’lik bölümünde düzenlenen doğa gezisi, düzenlenen çeşitli etkinlikler ile sona erdi.