Gençler, çocuklar için çalışacak

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in şehrin farklı bölgelerine ‘Gençlik Ofisi’ kurulması projesi kapsamında ilk Gençlik Ofisi Işıklar’a açıldı. Gençlik Ofisi’ndeki ilk atölye çalışmasında deprem bölgesindeki çocuklar için bez oyuncak yapıldı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek Işıklar Gençlik Ofisi kapılarını gençlere açmaya başladı. Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı içerisinde yer alan eski açık tribün altında hizmet verecek Işıklar Gençlik Ofisi, genç misafirlerini bekliyor. Işıklar Gençlik Ofisi’nde gençlere yönelik eğitim toplantıları, seminerler, atölye çalışmaları gibi birçok aktivite olacak.

Tüm Gençleri Bekliyoruz

Işıklar Gençlik Ofisi Birim Sorumlusu Hande İnce, Başkan Muhittin Böcek’in Gençlik Projeleri kapsamındaki ilk Gençlik Ofisi’nin açıldığını belirterek, “Biz Gençlerle Güçlüyüz’ diyen Muhittin Başkan gençlere verdiği değerin bir sonucu olarak şehrin belirli noktalarına gençlik ofisi açılacak. Bu ofislerde gençlere yönelik çeşitli aktiviteler olacak. Şehrin en işlek noktalarında açılan bu ofisimize tüm gençlerimizi bekliyoruz” dedi.

Depremzede Çocuklara Bez Oyuncak

Işıklar Gençlik Ofisi’nde düzenlenen atölye çalışmasına katılan Osman Karakülah, ilk faaliyet olarak bez oyuncak diktiklerini, gönüllüler ve ekip arkadaşlarıyla yaptıkları bu oyuncakları deprem bölgesindeki çocuklara ve Antalya’da misafirhanelerde kalan depremzede çocuklara göndereceklerini kaydetti.