Gençler, Çınar Akademi ile geleceğe güvenle hazırlanıyorlar

Uzman eğitim kadrosu; kaliteli ve ücretsiz eğitim hizmetiyle gençleri geleceğe hazırlayan İzmit Belediyesi Çınar Akademi, İzmit’te bir marka haline geldi. Gençlerin gelişimine katkı sunan Çınar Akademi verdiği hizmet ile memnuniyet toplamaya devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla yola çıkan ve geçtiğimiz yıl birçok öğrenciyi hayalindeki üniversiteyle buluşturan Çınar Akademi’de eğitimler devam ediyor. Tamamen ücretsiz şekilde verilen eğitimde öğrencilere kaynak kitap desteği sağlanıyor. Rehberlik servisi ile her öğrenciye yönelik çalışma programının hazırlandığı kurumda üniversite gezileriyle öğrenciler üniversite deneyimi de yaşıyor.

TAŞDEMİR, “ÖZVERİ İLE ÇALIŞIYORUZ”

Çınar Akademi’de büyük bir özveri ile gençler için çalıştıklarını belirten Çınar Akademi Kurum Müdür Vekili Kübra Taşdemir, “Çınar Akademi’de 11, 12 ve mezun grubu öğrencilerimize YKS destek eğitimi veriyoruz. Öğrencilerimizi hayallerindeki üniversitelere yerleştirebilmek için öğretmenlerimizle birlikte özveriyle çalışıyoruz. Tamamen ücretsiz şekilde öğrencilere kaynak kitap desteği sağlıyoruz. Derslerden sonra yapılan soru çözüm etütlerinde öğrenciler çözemedikleri soruları öğretmenlere sorabiliyor. Kurumda her hafta sınava yönelik denemeler yapıyoruz. Rehberlik servisi tarafından yapılan deneme analizleri ile her öğrenciye farklı çalışma programları hazırlıyoruz” dedi.

AYÇİÇEK, “ÇOK MEMNUNUM”

Çınar Akademi’de verilen eğitimin çok kaliteli olduğunu ifade eden 12. sınıf öğrencisi Dilara Ayçiçek, “Çınar Akademi’nin imkânlarından çok memnunum. Hiçbir ücret alınmıyor. Ek kitap desteğinin yanı sıra üniversite gezileri düzenleniyor. Etüt saatleri ile soru çözümleri yapıyoruz. Hocalarımız bize çok yardımcı oluyor. Burada verilen eğitim çok kaliteli” dedi.

BECER, “BURADA ÇOK MUTLUYUM”

12. sınıf öğrencilerinden Ege Becer, “YKS’ye Çınar Akademi ile hazırlanıyorum. Çınar Akademi’nin gerek eğitimi gerekse sosyal imkanlarından faydalandığım için son derece mutluyum. Bize bu süreçte gerçekten çok yardımı dokunuyor. Öğretmenlerimiz alanında uzman ve eğitim kalitesinden çok memnunum. Sosyal açıdan da öğretmenlerimizle aramızda abi-kardeş, abla-kardeş ilişkisi kurduk. Burada çok mutluyum” dedi.

BOZTAŞ, “ÖĞRETMENLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

12. sınıf öğrencisi Miraç Boztaş ise, “Bize burada ders işleme fasiküllerinden olsun verilen özel yayınlar olsun her şey ücretsiz. Onun dışında gerçekleştirilen üniversite ziyaretleri de tamamen ücretsiz. Geçen de yılbaşı etkinliğimiz oldu. Bu stresli dönemimizde böyle etkinlikleri düzenleyen öğretmenlerimize teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

ŞİŞMAN, “REHBERLİK DANIŞMANLARIMIZDAN DESTEK ALIYORUZ”

Rehberlik danışman hizmetinden bahseden 12. Sınıf öğrencilerinden Beyza Şişman, “Sınav senemde Çınar Akademi ile hazırlanıyorum. Çınar Akademi’de bize hem iyi bir eğitim veriyorlar hem de ücretsiz ek kaynak kitap desteği sağlıyorlar. Ayrıca burada rehberlik danışmanlarımız da var. Onlardan da gerektiğinde destek alabiliyor, beraber program hazırlayabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

YAZICI, “ÖĞRETMENLERİMİZLE GÜZEL BİR BAĞ KURDUK”

Çınar Akademi’de kendini çok rahat hissettiğini belirten 12. sınıf öğrencisi Naz Yazıcı, “Çınar Akademi ile bu yıl tanıştım ve çok memnunum. Biz verdikleri imkanlar ve sağladıkları avantajlar ile ben kendimi burada çok rahat hissediyorum. Öğretmenlerimizle çok güzel bir bağ kurduk İstediğim zaman istediğim soruyu rahatça sorabiliyorum. Zorlandığımız bir konu olduğunda tekrar anlatıyorlar. O yüzden çok memnunum” ifadelerini kullandı.