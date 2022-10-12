Genç ve çocuklara izci olma imkanı

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 2021 yılında ilk kez oluşturulan 11-15 yaş arasındaki genç ve çocuklara yönelik izcilik faaliyetlerinin yeni dönem başvuruları başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İzcileri için başvurular 19 Ekim’e kadar www.abbsporhizmetleri.com üzerinden yapılabilecek.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında ilk kez başlattığı izcilik faaliyetlerinin yeni dönem başvurularını almaya başladı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan, çocuk ve gençlere doğayla yaşamayı öğrenmeyi, buna bağlı olarak çeşitli beceriler kazandırmayı amaçlayan izcilik faaliyetleri için başvurular 19 Ekim’e kadar www.abbsporhizmetleri.com üzerinden yapılabilecek.

Eğitimler Yeni Merkezde Yapılacak

11-15 yaş arasındaki çocuk ve gençlere yönelik izcilik faaliyetlerinin 4 hafta boyunca hafta sonları Kepez ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni açılacak olan Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezinde yapılması planlanıyor. Bazı eğitimler de Akdeniz Kent Parkı içerisinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Gençlik Ofisi’nde gerçekleştirilecek.

22 Ekim'de Başlıyor

İzcilik faaliyetleri kapsamında; düğüm bilgisi, ip dersleri, basit el aletleri kullanımı (balta, bıçak, testere, vb.), harita kullanımı, pusula kullanımı, düzen ve sistematik çalışma, ekip çalışması ve oba ruhu gibi eğitimler verilecek. Eğitimlere ek olarak; doğa kampları, antik şehir gezileri, kurum ziyaretleri ve resmi törenlerin düzenleneceği izcilik faaliyetleri 22 Ekim’de başlayacak.

Başvurular Online

11-15 yaş arasındaki çocuk ve gençlerin başvuru yapabileceği izcilik ekibinde yer almak için www.abbsporhizmetleri.com adresinden online başvuru yapılabilecek ve 321 24 70 numaralı telefondan bilgi alınabilecek.