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Genç tiyatrocuların Sakarya sahnesi büyük beğeni topladı
YAŞAM 26.12.2023, 14:37
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık kültür sanat etkinlikleri Sakarya Kent Konseyi Gençlik Tiyatrosu tarafından sahnelenen ‘Emanetçi’ isimli oyun ile devam etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık kültür sanat etkinlikleri Sakarya Kent Konseyi Gençlik Tiyatrosu tarafından sahnelenen ‘Emanetçi’ isimli oyun ile devam etti. Sosyal Gelişim Merkezi’nde Seçkin Bayramoğlu’nun yazdığı, yönettiği ve sahne aldığı gösteri izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.
Tiyatro gösteriminde ‘emanet’ kavramının önemine vurgulanırken, güvenilir bir insan olmayı ve emanete verilen değer gözler önüne serildi. Geleneksel kıyafetlerle sahne alan genç sanatçıların performansı ayakta alkışlandı.
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