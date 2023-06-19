Genç KOMEK'lerde coşkulu kapanış

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları bünyesinde hizmet veren Genç KOMEK atölyelerinde 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi coşkulu bir kapanış programıyla gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Atölyelerinde eğitim alan öğrenciler coşkulu bir final programıyla dönemi noktaladı.

Genç KOMEK Atölyelerinde 2022-2023 eğitim-öğretim yılında işlem, melodi, kurgu, dil gelişim, mutfak, tasarım, bilişsel beceri, sahne sanatları, yetenekli çizgiler, değerler eğitimi ve spor atölyelerinde eğitim alan öğrencilerin kapanış programı için alanlarıyla ilgili hazırladıkları sahne performansları büyük beğeni topladı.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen programda atölye öğrencilerinin özenle hazırladığı performanslar sahnelendi. Öğrenci ve öğrenci yakınlarının yoğun ilgi gösterdiği program ödül töreniyle sona erdi. Öğrencilerinin seçtikleri atölyelerde her zaman en iyi eğitimi alması bilinciyle hizmet veren Genç KOMEK, bu kapsamda her dönem yeni düzenlemelerle çalışmalarını sürdürüyor.