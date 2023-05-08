Genç KOMEK Bosnalı çocuklarla buluştu

Konya’da ve Balkanlar’da açtığı kurslarla çocuklara eğitimler veren Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK, Bosna-Hersek’te düzenlenen Çocuk Şenliği’nde Bosnalı çocuklarla buluştu.KONYA (İGFA) - Yunus Emre Enstitüsü tarafından Saraybosna Büyükelçiliğinin desteğiyle bu yıl 10’uncusu düzenlenen Çocuk Şenliği, hafta sonu Zenica ve Saraybosna’da “Tercihim Türkçe” projesi kapsamında gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK de proje kapsamında Saraybosna’da düzenlenen Türkiye Günleri’nde kurduğu stant ile Bosnalı çocuklar için; boncuk boyama, tuval mandala, tuval boyama, halı dokuma, seramik hamuru gibi etkinlikler gerçekleştirdi. Etkinlikte geleneksel Türk mutfağından yemekler ve tatlılar da katılımcılara ikram edildi.

Genç KOMEK Koordine ekibi tarafından her yaz binlerce öğrencinin eğlenerek öğrendiği yaz okulu programının anlatıldığı şenlikte, çevrimiçi, çevrimdışı ve yüz yüze eğitimlerin materyal ve kitaplarını detaylarıyla anlatılarak katılımcılar bilgilendirildi. Sadece Konya ile sınırlı olmayan Genç KOMEK eğitimlerinin Balkanlarda da verilmeye başlandığı hatırlatılarak bu yaz alınacak kayıtlar hakkında katılım sağlamak isteyen öğrenci ve velilere bilgi verildi.