Genç kampçılar Olivelo’da su için buluşacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi iklim krizi ve suyun önemi ile ilgili farkındalık projelerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Olivelo Yaşayan Park’ta 14-15-16 Ekim tarihlerinde “Gençler Dünyanın En Önemli KonuSUnu Konuşuyor” temalı bir gençlik kampı düzenliyor. Üç günlük kampa başvurular başladı.İZMİR (İGFA) - İzmirlilerin doğa ve ormanlarla bütünleşeceği “Yaşayan Parklar” oluşturma hedefiyle Güzelbahçe Yelki’de hizmete giren Olivelo Yaşayan Parkı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Tunç Soyer’in genç odaklı kent vizyonu doğrultusunda bir kez daha gençlere ev sahipliği yapacak. İZSU Genel Müdürlüğü’nün İzdoğa A.Ş., İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Çalışmaları ile Sosyal Projeler Şube Müdürlüğü işbirliğinde 14-15-16 Ekim tarihlerinde yapılacak “Gençler Suyu Konuşuyor” kampı için başvurular başladı. Üç günlük kampa başvuran gençler için 14 Ekim 10:30’da Tarihi Havagazı Fabrikası’ndan kamp alanına ulaşım sağlanacak.

150 genç katılabilecek 18-30 yaş arası 150 gencin katılabileceği üç günlük farkındalık kamp ile ayrıca gençleri su üzerine çalışan akademisyen ve aktivistlerle bir araya getirmeyi getirmek ve eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak amaçlanıyor. Kampın ikinci gününde Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Su Yönetimi Uzmanı Dr. Akgün İlhan “Su Hakkı ve Mücadeleleri” başlığı altında insani su kullanım hakkının önemini, dünyada yaşanan su krizini ve Türkiye’deki su politikalarını değerlendirecek. Üçüncü günde ize Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Onarıcı Tarım ve Yağmur Hasadı Proje Danışmanı Edwin Clarke gençlerle yağmursuyu hasadının önemini anlatacak.

Atölye, doğa yürüyüşü, film gösterimi Katılımcılar kamp süresince birçok etkinliğe katılabilecek. Gençlerin kampta eğlenceli ve doğayla iç içe zaman geçirebilmeleri için doğa fotoğrafçılığı, ekolojik okuryazarlık, heykel konulu atölyelerin yanı sıra yoga, doğa yürüyüşü, film gösterimleri ve mini konserler de düzenlenecek.