Genç İzmirliler Ata’nın huzurunda

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin projelerinden Genç İzmir’e üye 230 genç, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 85’inci yıldönümünde Anıtkabir’i ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Gençlik Çalışmaları ve Sosyal Projeler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Genç İzmir projesi kapsamında Genç İzmir’e üye 230 genç Anıtkabir’i ziyaret etti. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 85’inci yıldönümü nedeniyle Anıtkabir’e gidip Atanın huzuruna çıkan gençler daha sonra Atatürk Orman Çiftliği’nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la bir araya geldi.