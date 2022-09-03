Genç Gaziantep mobil uygulaması popüler oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonluğunda hayata geçirilen “Genç Gaziantep” mobil uygulaması, 101 bin 300 indirme sayısı ve 61 bin 150 aktif kullanımıyla şehrin en popüler mobil uygulaması olarak zirvede yerini aldı.GAZİANTEP (İGFA) - Kentteki üniversitelerde eğitim hayatına devam eden veya bu üniversitelere yeni kayıt yaptıran gençler ile lise 11’inci ve 12’nci sınıflarda okuyan öğrencilerin yararlanabildiği uygulama hizmete alındığı günden itibaren ortalama günlük 250 genç tarafından indiriliyor.

40 BİN 200 ÖĞRENCİ AYLIK ÜCRETSİZ 22 BİNİŞ HAKKI KAZANDI

Uygulama sayesinde 40 bin 200 öğrencinin ulaşım kartlarına ayda 22 biniş yüklendi. Öte yandan uygulamayı indiren, kayıt olan ve ikameti Gaziantep’te olan üniversite öğrencileri 2+2 şeklinde 4 GB internet hediyesi kazandı.

ELMAS PUAN SİSTEMİ GENÇLERE HEDİYE FIRSATLARI SUNUYOR

Elmas puan sistemiyle Büyükşehir Belediyesi etkinliklerini takip eden, uygulama aktivitelerine katılan, haberler okuyan gençler, bilgisayar, tablet, akıllı saat, kablosuz kulaklık, bisiklet gibi hediyeler kazanıyor.

Bunun yanı sıra 16-25 yaş aralığındaki gençler uygulama sayesinde, anlaşma sağlanan yüzlerce firmanın ürün ve hizmetlerinden yüzde 50 indirimli olarak faydalanma imkanına kavuşuyor.