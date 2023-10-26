Genç fikirler için 'kuluçka merkezi' kuruldu

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin yer tahsisi ve altyapı desteği sağladığı ve üzerinde aylardır çalıştığı projeye Sabancı Topluluğu şirketleri Brisa, Kordsa, Temsa ve Teknosanın iş birliğiyle Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi’nin açılışı, Sabancı Cumhuriyet Seferberliği etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi, Sabancı Holding ve Habitat iş birliğiyle deprem nedeniyle bölgeyi terk etmek zorunda kalan vatandaşların geri dönmesi, gençlerin ve kadınların yeniden ekonomik ve sosyal hayata kazandırılması, yeni iş fırsatları yaratılması, bölgede bulunan girişimcilerin Türkiye ve dünya girişimcilik ekosistemine entegre edilmesini amaçlayan ‘’Kuluçka Merkezi’’ verilen bir eğitim merkezi hayata geçirildi.

EXPO Antakya Kisecik Fuar Alanı Hortikültür Binası’nda düzenlenen açılış ve tanıtım törenine Hataylı girişimciler yoğun katılım sağladı.

“HATAY, HER BİR CUMHURİYET SEVDALISININ, TÜM TÜRKİYE’NİN ‘ŞAHSİ MESELESİ’”

Açılışta konuşan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Hatay’da böylesine özel bir projeyi hayata geçirmekten gurur duyduklarının altını çizerken “6 Şubat Depremlerinin acısını ve üzüntüsünü hala derinden yaşıyoruz. 7 bine yakın Topluluk çalışanımız depremlerden doğrudan etkilendi. Öte yandan, bölgedeki vatandaşlarımız için tüm ekonomik ve sosyal hayat yerle bir oldu. Bugün hâlâ, Hatay nüfusunun yaklaşık üçte biri şehirlerinden uzakta. Şunu unutmamalıyız: Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün meşhur sözündeki gibi; Hatay her bir Cumhuriyet sevdalısının, tüm Türkiye’nin, hepimizin ‘şahsi meselesi.’” dedi.

Proje kapsamında, Habitat Derneği tarafından “Gençler, Girişimciler ve Girişimci Adayları için Temel Girişimcilik” ve “Kadın ve Kadın Kooperatifleri için Dijital Pazarlama ve Finansal Risk Yönetimi” eğitim programları hayata geçirilecek. Söz konusu eğitimlerle, en az yarısı kadın olmak üzere yaklaşık 1.200 kişiye ulaşılması hedefleniyor.

BAŞARILI FİKİRLER 100 BİN TL HİBE DESTEĞİYLE ÖDÜLLENDİRİLECEK

Ayrıca Hatay’da toplam 3 gün sürecek ve yüz yüze gerçekleştirilecek bir ‘fikir kampı’ düzenlenecek. 80 katılımcının takımlar halinde çalışacağı etkinlik sonucunda, jüri tarafından seçilen 5 takım, 6 hafta sürecek hızlandırma programına dahil edilecek.

Bu programda, pazarlamadan, ürün geliştirmeye, pazara uyumdan hukuksal süreçlere kadar birçok konuda Sabancı Topluluğu yöneticileri ve Sabancı Gönüllüleri’nden eğitim ve mentorluk desteği alacak takımlar, programının ardından gerçekleştirilecek Demo Günü’nde projelerini jürinin değerlendirmesine sunacak. Başarılı fikir sahibi 2 takım toplam 100 bin TL hibe desteğiyle ödüllendirilecek.

BİNE YAKIN SABANCI GÖNÜLLÜSÜ GÖREV ALIYOR

Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi, HBB ve Sabancı Gönüllüleri’nin özverili çalışmalarıyla 3 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Teknoloji sınıfının kurulmasından, kütüphane seçkisine, duvar grafitilerinden peyzaj çalışmalarına kadar tüm çalışmalarda Sabancı Gönüllüleri aktif olarak yer aldı.