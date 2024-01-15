Genç dağcının arkadaşlarından Spil'e anlamlı yürüyüş

İzmirli genç dağcı Deniz Simge Oriyaşin'in aramızdan ayrılmasının anısına arkadaşları ve bağlı olduğu Kaçkar Dağcılık Kulübü Spil'e anma yürüyüşü düzenledi.İZMİR (İGFA) - Kaçkar Kulübü sporcularının yanısıra Deniz Simge'nin ailesi ve arkadaşları da etkinliğe katıldı.

Dernek Başkanı Erdoğan Güler, "Deniz kızımız bir yandan endüstri mühendisliği okurken bir yandan da hastalığı ile mücadele etti. Hiç yılmadı, hastalığı defalarca yendi ancak sonunda vücudu dayanamadı. Son seferinde başaramadı, umutlarını, sevenlerini acı içinde bırakarak sonsuzluğa uğurlandı. Onu unutmadık, unutmayacağız" dedi.

Oduncu Vadisi -Spil Zirve yürüyüşü iki grup halinde düzenlendi. A grubu 12, B grubu 15 kilometrelik parkuru yürüdü.

Zirveye yakın alanlarda karlarla kaplı parkurda yürüyen grup, Beşpınar Köyü'nde etkinliği sonlandırdı.