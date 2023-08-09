Gemlik Belediyesi’nde şok istifalar

CHP’li Bursa Gemlik Belediyesi, geçtiğimiz hafta yaşanan istifalarla sarsıldı. Peş peşe yaşanan istifalar sonrası “Belediyede neler oluyor?” soruları sorulmaya başlandı.

BURSA (İGFA) - Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Mert Dimili'nin beklenmedik istifası ile sarsılan Gemlik Belediyesi’nde istifalar sürüyor.

Mert Dimli’nin istifasının ardın geçtiğimiz hafta mevcut yönetimin göreve getirdiği İmar Ve Şehircilik Müdürü Pınar Ateşli'nin istifa ettiği ortaya çıktı.

AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Osman Alemdar, konuyu sosyal medyadan gündeme taşırken, AK Parti Gemlik İlçe Başkanlığı, resmi sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili paylaşım yaptı.

İstifaların akıllarda soru işareti bıraktığı dile getirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

“Mert Dimili'nin istifası daha sıcaklığını korurken ve bu istifanın ardından, rüşvet ve yolsuzluk gibi çeşitli dedikodular konuşulurken, Pınar Ateşli'nin nedensiz istifası bu konularla alakalı olabileceği şüphesini akıllara getiriyor.

Belediye içerisinde bu istifalar yaşanırken, yine Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk'ün, bu süreçte 15 gün izne ayrıldığı söylentisi, belediye yönetiminde sıkıntılar yaşandığını ve bu iddialar ile ilgili soru işaretlerini arttırıyor.

Yaşanan bu gelişmeler Gemlik halkı tarafından konuşulurken, belediyeden yaşananlara ilişkin kamuoyuna henüz bir açıklama yapılmadı. Peş peşe gelen istifalar ve izin süreçlerinin yaşandığı Gemlik ilçemizde, süreci yakından takip ediyoruz.”

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise, yaşanan gelişmelerle ilgili suskunluğunu koruyor.