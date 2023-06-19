Geliri afet bölgesindeki kız çocuklarına bağışlandı

Avrupa'nın kadın temalı tek tiyatro festivali olan Kadın Oyunları Festivali yönetimi, bu yılki programını 6 Şubat tarihinde on ilimizde yaşanan deprem felaketinden etkilenen kız çocuklarının eğitimi için organize edeceğini duyurmuş ve gelirinin belli bir bölümünü bu amaca hizmet eden bir sivil kitle örgütüne bağışlayacaklarını açıklamıştı.ANKARA (İGFA) - 23 Mart - 7 Mayıs arasında beş kentte gerçekleştirilen festivalin sonunda festival yönetimi elde ettikleri geliri Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği aracılığı ile deprem bölgesindeki kız çocuklarının eğitim masrafları için bağışladı.

ÇYDD Ankara şubesinde şube başkanı Fürüzan Bilir ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Festival direktörü Hasan Aldemir ve festivalin açılış resitallerini veren klasik gitar sanatçısı Begül Erhan, ÇYDD yönetimi ile gerçekleştirdikleri buluşmanın ardından bağış sertifikalarını aldılar. Şube Başkanı Fürüzan Bilir, yapmış oldukları katkıdan ötürü Kadın Oyunları Festivali yönetimine, festivale katılan tiyatro kurumlarına, sanatçılara ve festivali destekleyen belediyelere teşekkür ederek, sanatın iyileştirici gücüne bir kez daha tanıklık etmekten duydukları memnuniyeti ve Kadın Oyunları Festivali'nin Türkiye'de bir festivalden daha öte sosyal sorumluluğa ve farkındalığa gerçek anlamda hizmet ettiğini dile getirdi.

Festival direktörü Hasan Aldemir ise, "Başladığımız ilk yıl olan 2021'den bu yana Kadın Oyunları Festivali Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olan kadına yönelik her türden şiddet ve hak gaspına karşı en üst perdeden ses çıkarmış ve sanatın muhalif tavrını en estetik biçimde kamuoyuna göstermiştir" diyerek, "Aslında bu bağış konusunu sessiz sedasız halletmeyi tercih ederdik. Ancak bağış konusu bile suistimale açık bir durum haline geldiği için böyle bir buluşma gerçekleştirip kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyduk. Umarız bir nebze de olsa gencecik hayatlara dokunabilirsek ne mutlu bizlere" diyerek sözlerini sonlandırdı.