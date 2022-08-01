Gelin damatların yeni tercihi fotoğraf platoları

Çiftlerin en önemli günlerini ölümsüzleştirmek için düğün günlerinde çekildikleri özel fotoğraflar ayrı bir önem taşıyor. Son dönemde şehir merkezlerinde kurulan fotoğraf platoları oldukça rağbet görüyor.İZMİR (İGFA) - Haftalar öncesinden rezervasyonla çalışan platolar, en mutlu günlerinde çiftlere şehir merkezinde farklı ambiyanslar sunarken, doğal ortamda muhteşem fotoğraflar oluşuyor.



Göksel Erbil, Ekin Şahindokuyucu, Haldun Erbil tarafından İzmir Menderes’te kurulan Smyrna Plato ve Smyrna Wedding Hall, kısa sürede şehrin en popüler platoları arasında yer almayı başardı.

5 dönüm içinde yer alan tesiste 65 farklı dekor, yapay göl alanı, bungalov evler, çekim için özel otomobiller ve bir kır düğün salonu da bulunuyor.

Gelin ve damatlar en özel günlerinde bu tesisten faydalanıp istedikleri fotoğraf karelerine ulaşabiliyorlar. Fotoğraf çekim hizmeti verilmeyen mekanda kendi anlaşmalı fotoğrafçınızla gidip istediğiniz zaman diliminde fotoğraf çekilebilme imkanı sunuluyor.

Smyrna Plato kurucularından Göksel Erbil, “Gelin ve damatlar düğün günlerinde çekim için gittikleri dış mekanlarda oldukça zorlanıyorlar. Kısıtlı zamanda en güzel çekimleri yapmak için platolara talep artmaya başladı. Önceden herkes fotoğraf çekimi için Alaçatı’ya giderken artık yol, sıcaklık, kalabalık gibi sebeplerle bizim tesisimiz gibi sadece bu iş için tasarlanmış yerleri tercih ediyorlar. Bu hem fotoğrafçıların hemde gelinle damadın işlerini oldukça kolaylaştırıyor. Klimalı stüdyolar, yeme içme mekanları, giyinme kabinleri, eşsiz doğal ortam, yapay göl gibi birçok olanak var. Yine çekimler için 65 farklı dekor alanı yer alıyor. Dört mevsime uygun açık ve kapalı alanlarımız yer alıyor. Burası sadece gelin ve damatların çekimleri için tasarlandı" dedi.