Gelibolulu çocuk, Cumhuriyetin ilanını duyurdu
Gelibolulu çocuk, Cumhuriyet’in ilanını müjdeleyen gazeteleri dağıttıErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı kapsamında kutlama etkinlikleri başladı.
Gelibolu Akademi Kültür Koleji tarafından, Cumhuriyetin kuruluşunu müjdeleyen gazete çıkartılıp, bir öğrencisi tarafından dağıtımı canlandırılarak, gazete Gelibolu Belediye Başkanı Özacar’a verildi.
Gelibolu Akademi Kültür Koleji dördüncü sınıf öğrencisi Aras Tuna Kaya, Cumhuriyet’in ilanını duyuran gazeteleri sırtındaki heybesine koyup, bir eline aldığı gazeteyle, “yazıyor, yazıyor. Cumhuriyetin kurulacağını yazıyor” şeklinde bağırarak vatandaşlara dağıttı.
Daha sonra Gelibolu Belediyesi’ne giden Aras Tuna Kaya, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar’ın makamına çıkarak gazeteyi Başkan'a verdi. Aras Tuna Kaya ve öğretmenleri makamında misafir eden Özacar, öğrenciye teşekkür ederek hediye verdi.
Belediye Başkanı Mustafa Özacar,“Cumhuriyetimizin 100. Yılında, böyle anlamlı bir olayı gerçekleştiren Gelibolu Akademi Kültür Koleji müdür, öğretmen ve öğrencilerini kutluyorum” dedi.
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