Geleneksel sanatların örnekleri görücüye çıktı

Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nin yılsonu sergisinde konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Hat-Kûfi, Tezhip, Ebru, Minyatür, Cilt, Çini Ahşap Oyma, Sedef Kakma, Çamur Şekillendirme ve Seramik, Temel Sanat Eğitimi gibi 10 farklı branşta 8 ay boyunca devam eden eğitimlerin sona erdiğini söyledi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nde yılsonu sergisi heyecanı yaşandı.

Geleneksel sanatların 10 farklı alanında gerçekleştirilen eğitimlerde kursiyerlerin 8 aylık süreçte hazırladıkları eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sakarya Sanat Galerisi’nde Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen serginin açılışında geleneksel sanatların usta isimleri, kursiyerler, aileler ve davetliler yer aldı.

Geleneksel sanatlarda ihtisaslaşmak isteyenler için 8 aylık süreçte çok özel eğitimler sunduklarını ifade ederek sözlerine başlayan Başkan Ekrem Yüce, Hat-Kûfi, Tezhip, Ebru, Minyatür, Cilt, Çini Ahşap Oyma, Sedef Kakma, Çamur Şekillendirme ve Seramik, Temel Sanat Eğitimi gibi 10 farklı branşta el emeği 152 eserin beğeniye sunulduğunu kaydetti. Yüce, “Eğitimlerimizde yer alan geleneksel sanatların usta isimlerine, kursiyerlerimize, ailelerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

SANAT TOPLUMLARIN BAKIŞ AÇISI VE UFKUNU GENİŞLETİR

Nuri Pakdil’in ‘Acıyı güzele, kötüyü iyiye çevirmek lazım. Bunu da ancak sanatla yapabiliriz. Ölümsüz olan, bir tek o çünkü’ sözleriyle konuşmasını sürdüren Başkan Yüce, “Sanat bir toplumun ufkunu, bakış açısını genişleten en önemli unsurdur. Sanatla ilgilenen insanların duygu ve düşüncelerini; çizgi, renk, biçim, söz, ritim gibi araçlarla ifade edebilmesi; sanatın tercih edilme sebeplerinden en önemlisidir. Özellikle Türk sanatları kültürümüze ışık tutar. Geleneksel el sanatları denince aklımıza; hat, tezhip, minyatür, ebru, çinicilik gibi sanatlar gelmektedir. Bu sanatlar toplumların yaşam biçimlerini, gelenek ve görenekleri yaşamak ve yaşatmak için gösterdikleri çabanın sonucunda ortaya çıktığı için çok önemlidir” ifadelerini kullandı.