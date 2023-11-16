Geleneksel lezzetler bu restoranda

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli mutfağına özgü geleneksel yemekleri Maide Kafe ve Restoran’da Kocaelililerin damak tadına sunuyorKOCAELİ (İGFA) - Kent kültürünün yaşatılması için çeşitli çalışmalar yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu faaliyetlerini her geçen gün artırarak çeşitlendiriyor. Büyükşehir, bu kez de Türk Mutfağı’na özgü geleneksel yemekleri Kocaelililerin damak tadına sunuyor. Büyükşehir iştiraklerinden Antikkapı A.Ş.’ye bağlı Maide Kafe ve Restoran’da Mancarlı Pide, Ereğli Kebabı ve kabak tatlısının da yer aldığı geleneksel tatlar misafirlere sunulmaya başlandı.

KOCAELİ MUTFAĞININ EŞSİZ TATLARI

Yöresel menüde yer alan yemekler haftanın yedi günü hizmette olan restoranda denenebiliyor. Yöresel menü, geleneksel motiflerle işlenmiş özel yelekler giymiş personel tarafından takdim ediliyor. Kocaeli’nin yerel tatları ile Türk mutfağının geniş ve lezzetli tatlarının buluştuğu Maide Kafe ve Restoran, Kocaelili misafirlerini eşsiz İzmit Körfezi manzarası eşliğinde en güzel şekilde ağırlıyor.