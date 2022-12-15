Geleğin Tarzanlarına Manisa Büyükşehir'den ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin miniklere hayvan sevgisi aşılama, doğa bilinci kazandırma ve çevre bilinci aşılamak amacıyla uygulamaya başladığı ‘Ben Minik Tarzanım’ projesi kapsamında, Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Renkli Kalpler Anaokulu miniklerini ziyaret etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘Ben Minik Tarzan’ım’ projesi kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, merkezde yer alan Renkli Kalpler Anaokulu miniklerini ziyaret etti.

Ziyaret programında Uzman Köpek Eğitmeni Serhan Karabey Doğru, miniklere ilk olarak doğa ve hayvan sevgisi temalı animasyon film gösterisi gerçekleştirdi.

Ardından oyunlarla doğanın ve hayvanların insan yaşamı için ne kadar önemli olduğu yönünde hakkında bilgiler verdi. Ziyaretin sonunda eğitimli köpekler tarafından küçük bir gösteri gerçekleştirildi. Program sonunda öğrencilere ‘Minik Tarzan’ belgeleri takdim edildi.