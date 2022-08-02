'Gelecek Sinemada' Atölyesi’ne başvurular başladı

Dünyanın en iyi sinema müzeleri arasında yer alan ve 18. yüzyıldan günümüze sinema tarihine ışık tutan 130 parça eşsiz esere ev sahipliği İstanbul Sinema Müzesi (İSM), geleceğin sinemacıları için eğitim program başlatıyor.İSTANBUL (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Gelecek Gençlerde” destek program kapsamında İSM tarafından gerçekleştirilecek eğitim programı için başvurular 21 Ağustos 2022 tarihine kadar devam edecek.

Dinamik, yeni fikirlere, teknolojilere, hikaye anlatılarına açık bir alan olan “Gelecek Sinemada” Proje Geliştirme Atölyesi’yle, nitelikli sinemanın gelişmesi için proje ön yapım ve tasarım aşamalarının iyi çalışılması, yol haritasının iyi çizilmesi ve sektörün bir kültür olarak da gelişmesi amaçlanıyor.

Atölye Tasarımının ve Koordinatörlüğünü Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan’ın üstendiği “Gelecek Sinemada” Proje Geliştirme Atölyesi’ne 16-26 yaş aralığındaki gençler seçilecek. Atölye çalışmaları 5 ay sürecek.

“Fikirden Filme Giden Yol”, “Logline, sinopsis, treatman, senaryo”, “Bir filmin sahne analizi”, “Moodboard”, “İş akışı,planlama ve bütçeleme”,”Meslek birlikleri, marketler,fonlar”, “Sunum dosyasının sırrı”, “Proje Sunumu”, “Film ve Teorik Evren”, “Medya Hukuku”, “Kitlesel Fonlama Pazarlama, Dağıtım, Ürün Geliştirme” gibi başlıklarda eğitimlerin verileceği proje kapsamında “Ustalarla Buluşma” bölümünde de Türk sinemasının önde gelen yönetmen ve oyuncularıyla buluşmalar gerçekleştirilecek.

“Gelecek Sinemada” Proje Geliştirme Atölyesi’nin %80’ine katılım sağlayanlara program sonunda katılım belgesi verilecek. Atölye sonunda seçilen en başarılı ilk 3 film sunum dosyası sahibine staj imkânı sağlanacak.