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Gelecek nesillere 'söz' bırakılacak

YAŞAM 26.10.2023, 12:47
Gelecek nesillere 'söz' bırakılacak

Türkiye’nin dijitalleşmesinde öncü rol oynayan Türk Telekom; gelecek nesillere mesajlarını iletmek isteyen tüm kullanıcıların sözlerini, teknoloji alanındaki gücüyle yüzyıl saklayarak Türkiye Yüzyılı’na taşıyacak.ANKARA (İGFA) -  Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olan Türk Telekom; dününe ve bugününe tanıklık ettiği, yarınları için hız kesmeden çalıştığı Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında anlamlı bir projeyi hayata geçiriyor.

Türk Telekom’un #YüzyıllıkSöz projesi kapsamında vatandaşlar, 444 0 100’ü arayarak ya da SMS’le mesaj bırakarak Türkiye Cumhuriyeti’nin bir sonraki yüzyılına sesleniyor.

Cumhuriyet’in 100. yılında  Türk Telekom ile gelecek nesillere bir söz bırakmak adına tüm kullanıcıların sözlerinin yüzyıl saklanarak Türkiye Yüzyılı’na taşınması hedefleniyor.

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