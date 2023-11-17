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Geleceğin tarım öncüleri Sakarya’dan ilham aldı

YAŞAM 17.11.2023, 13:06
Geleceğin tarım öncüleri Sakarya’dan ilham aldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SUBÜ’nün ziraat öğrencilerini ağırlayarak dünyada model olan tarımsal kalkınma projeleriyle geleceğin tarım öncülerine ilham oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tarımın her alanında hayata geçirdiği projelerle Türkiye’nin tüm şehirlerine ve dünyaya örnek oldu. Projeler, gençlerin de ilgisini çekiyor. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden 100 öğrenci, şehirdeki tarımsal projeleri tek tek incelemek üzere bir geziye çıktı.

Büyükşehir Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürlüğü’nün misafiri olan geleceğin tarım öncüleri Melen Botanik Vadisi, Acarlar Longozu, Seracılık Mükemmeliyet Merkezi ve Fidan AŞ’yi dolaşarak detaylı bir inceleme yaptı.

Jeotermal ısıtmalı tam otomasyona sahip yeni nesil topraksız tarım serası Seracılık Mükemmeliyet Merkezi’ni büyük bir merakla inceleyen öğrenciler 53 bin metrekarelik alanda yıl boyu süren üretim aşamalarını izledi. Tozlaşmanın bambus arılarıyla sağlandığı, dünyada ilk olan bazı teknolojilerin kullanıldığı seraya hayran kalan gençler, önemli notlar çıkardı.

3 MİLYONDAN FAZLA BİTKİ: MELEN BOTANİK VADİSİ

Daha sonra kuzeydeki Melen Botanik Vadisi’ne ulaşan kuşburnu, lavanta, biberiye, adaçayı, böğürtlen, kedi otu ve defne çayı gibi 20 çeşit bitkinin üretim sahasını adım adım dolaştı. 3 milyondan fazla bitkinin hasat edildiği tarım cennetinde şaşkınlığını gizleyemeyen gençler, Büyükşehir’in uzman ekiplerinden bilgi aldı. Öğrencilere 60 kilometre uzayan üretim üssünün gelecek hedeflerini bizzat uzmanlardan dinledi.

Gezi, Acarlar Longuzu’nda devam etti. 7 buçuk kilometre uzunluğuyla Türkiye’nin tek parça halindeki en uzun longoz olan Acarlar Longozu’nda keyifli vakit geçiren kalabalık grup, Türkiye’nin kuş cennetinde tabiatın derinliklerine indi.

74 familyayla dünyada nadir görülen 3 endemik bitkininde yer aldığı 187 cins bitki ve 226 taksonu, 215 farklı kuş türü, 22 sürüngen, 36 memeli, 6 balık türünün yaşadığı Büyükşehir himayesindeki longoz ziraat öğrencilerini en çok etkileyen noktalardan bir tanesi oldu.

Günün son bölümünde Büyükşehir’in tarım merkezi olan Fidan AŞ’yi ziyaret eden öğrenciler, burada yetiştirilen ağaçlar, dış mekân süs bitkileri ve diğer hasat ürünleriyle ilgili bilgiler alırken Sakarya genelinde yapılan çalışmaların detaylarına göz attı.

Gezi için Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye teşekkür eden öğrenciler,günü çekildikleri hatıra fotoğraflarıyla ölümsüzleştirdi.

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