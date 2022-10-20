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Geleceğin sporcuları 'sentetik' pistte yetişecek

YAŞAM 20.10.2022, 12:44
Geleceğin sporcuları 'sentetik' pistte yetişecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel’de inşa ettiği sentetik buz pisti ile kaykay alanını törenle hizmete açtı. Programda konuşan Başkan Büyükakın, tesiste geleceğin sporcularının yetişeceğini söyledi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ‘Spor kenti Kocaeli’ vizyonu doğrultusunda bir tesisi daha kente kazandırdı. Bu bağlamda gençler arasında yaygın ve popüler olan kaykay sporunun yapıldığı alan ile Kocaeli’nin ilk sentetik buz pisti Karamürsel’de Büyükşehir tarafından inşa edilerek hizmete sunuldu.

Açılış töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Ülkemizi gururlandıracak, geleceğin sporcuları burada yetişecek” dedi.

KOCAELİ’NİN İLK SENTETİK BUZ PİSTİ

Şehirdeki spor yatırımlarını hayata geçirmeyi sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özellikle gençlerin yararlanabileceği bir yatırımı daha tamamladı. Kocaeli’nin ilk ve tek sentetik buz pistini barındıran park, Karamürsel ilçesinde Başkan Büyükakın’ın katıldığı program ile kullanıma açıldı. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından Kayacık Mahallesi’ndeki kapalı yüzme havuzu yanına inşa edilen parkta 840 metrekare kaykay alanı, 145 metrekarelik engelli çocuk oyun grubu, 440 metrekare macera parkuru ve Kocaeli’nin ilk sentetik buz pisti bulunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Kaykay gençlerin arasında her geçen gün ilginin arttığı bir alan. Kentin çeşitli yerlerinde gençlerin skate park talebi oluyor. Kademeli olarak ilçelerimize kaykay pisti yapıyoruz. Sonuncusunu Karamürsel ilçemizde yaptık. Bugün açılışını gerçekleştiriyoruz. Alanın içerisinde birde kuru buz pisti bulunuyor. Buradan zaman içerisinde önemli sporcular yetişecek. Hem eğlence hem de spor amaçlı bu işi yapmak isteyen gençlerimize önemli bir katkı vermiş olacağız. Karamürsel’imize hayırlı olsun” dedi.

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