Son Dakika

Geleceğin sporcuları bu havuzda yetişiyor

YAŞAM 06.07.2022, 08:11
Geleceğin sporcuları bu havuzda yetişiyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin il merkezinde 4, ilçelerde de 4 olmak üzere yaptığı toplam 8 kapalı yüzme havuzu kentte yüzme sporuna ilgiyi artırdı. İl merkezinin yanında ilçelerdeki yüzme havuzlarının da yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Başkan Zolan, geleceğin sporcularının bu tesislerde yetiştiğini söyledi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin kent merkezinde 4, ilçelerde 4 olmak üzere hayata geçirdiği toplam 8 kapalı yüzme havuzu ve spor kompleksi yoğun ilgi görmeye devam ediyor. “Denizli’de yüzme bilmeyen kimse kalmayacak” sloganı ile yola çıkan Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılında Kayıhan Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’ni hizmete aldı. Kentte yüzme sporuna ilginin artması üzerine vatandaşların sesine kulak veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında da İncilipınar, Anafartalar-Dokuzkavaklar, Çakmak-Karahasanlı, Honaz, Tavas, Acıpayam ve Çivril Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’ni Denizli’ye kazandırarak kapalı yüzme kavuzu sayısını 8’e çıkardı. Büyükşehir Belediyesinin tesislerde düzenli olarak verdiği ücretsiz yüzme kursları yoğun ilgi görürken, burada keşfedilen sporculardan oluşturulan Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı da büyük başarılara imza attı.

Sağlıklı nesiller için spor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, sağlıklı nesillerin yetişebilmesi ve her yaştan vatandaşın spor yapabilmesi için tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi. Yüzme havuzu ve spor komplekslerini Denizli'ye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Zolan, “Denizli’mizin 8 farklı noktasında hayata geçirdiğimiz bu tesislerimizde 7'den 70'e tüm vatandaşlarımız spor yapıyor, sevdikleri ile birlikte çok güzel vakit geçiriyor. Kent merkezimizin yanında ilçelerimizdeki yüzme havuzları da yoğun ilgi görüyor. Bu bizleri mutlu ediyor. Çocuklarımıza ve gençlerimize bu şekilde imkan sundukça inşallah spor alanlarında da çok başarılı olacaklar. İnşallah bu tesislerde geleceğin şampiyonları yetişecek" dedi

Sporculardan teşekkür

Acıpayam Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nde yüzme kursuna katılan minik sporcular yapılan yatırım ve hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi Yüzme Antrenörü Yakup Kılıçoğlu, 6-14 yaş arası yüzme eğitimi verdiklerini belirterek, “Yüzme öğrenmek isteyen genç arkadaşlarımızı bekliyoruz” dedi. Üç dönemdir, yüzme kurusuna gelen Arife Yıldırım ise, “Kursa geldiğim için çok mutluyum. Burada yüzmeyi öğreniyoruz, eğleniyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan’a teşekkür ediyorum” dedi. Kayra Koç da, “Burada yüzmeyi öğreniyoruz ve çok eğleniyoruz. En çok da dersimiz bittiğinde yaptığımız serbest zamanlarda güzel vakit geçiyoruz. Arkadaşlarımızı buraya davet ediyorum. Gelsinler yüzmeyi öğrensinler ve eğlensinler” diye konuştu.

Yorumlar (0)
25
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 06 Temmuz 2022
İmsak 03:33
Güneş 05:31
Öğle 13:14
İkindi 17:13
Akşam 20:46
Yatsı 22:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31