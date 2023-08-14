'Geleceğin Sineması'nda finalistler belli oldu

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve TÜRSAK Vakfı’nın iş birliği ile sinema öğrencilerinin kısa film projelerini hayata geçirmeleri için bu yıl 20.kez gerçekleştirilen; “Geleceğin Sineması” yarışmasında finale kalan 20 proje ön jüri toplantısı sonucu belirlendi.ANKARA (İGFA) - Sinema öğrencilerinin nitelikli kısa filmler yapabilmeleri için gerekli maddi ve ayni imkanları yaratabilmek adına T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ile Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK)’nın iş birliğiyle bu yıl 20. kez düzenlenen Geleceğin Sineması yarışmasında finalist isimler açıklandı.

Hayallerindeki kısa filmi çekmek için önemli bir adım atan 20 ismin projesi, 9 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilen ön jüri toplantısının ardından belli oldu. Ön jüri üyeleri bu yıl 100’e yakın projeyi değerlendirdi.



Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden öğrencilerin kurmaca, deneysel, belgesel ve animasyon türündeki projeleriyle katılım gösterdiği yarışmada Feyzi Baran’ın Abaküs, Emre Cef Kamhi’nin Aslında Herkes, Seher Davran’ın Benim Güzel Kızım!, İbrahim Burhan Yiyen’in Bir Dilek Bir Ağaç, Mert Kartal’ın Bize En Uzak Hayat, Zeynep Hasdeniz’in Boş Çerçeve, Alp Kaan Akkaya’nın Boşluğun Sesi, Medine Baskın’ın Çamur, Yener Şentürk’ün Evcilik, Ali İhsan Öksüz’ün Geri Sar, Utku Çırak’ın Kabuk, Arif Canpolat’ın Kağıdın Ritmi, Cem Sorhun’un Kelebek Etkisi, Melih Fırat’ın Kırmızı Balon, Melihat Ağgül’ün Mis Gibi, Muhammet Furkan Çakır’ın Olan Bize Oldu, Özkan Emre’nin Pamuk, Engin Öner’in Pazar Sessizliği, Baturay Tunçat’ın Rüyada Olduğunu Farkediyor İnsan ve Ali Baran Baz’ın Yersizyurt adlı senaryoları finale kaldı.

KAZANAN 10 PROJEYE 20 BİN TL DESTEK VERİLECEK!

20 yıldır T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğiyle gerçekleştirilen Geleceğin Sineması’nda bu yıl 10 senaryo projesine 20 bin TL maddi destek ve danışmanlık verilecek. Konu sınırlaması bulunmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelindeki devlet, özel ve vakıf okullarının sinema ve medya bölümlerinde okuyan ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin katılımına açık olan yarışmanın başvuruları https://www.geleceginsinemasi.com/ adresindeki form üzerinden gerçekleştirilecek.