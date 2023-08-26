Geleceğin senaristlerine akademik davet

Netflix ve Bahçeşehir Üniversitesi’nin Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek hayata geçirdiği “Netflix Dizi Senaryosu Yazarlığı” dersinde ikinci dönem başlıyor.İSTANBUL (İGFA) - Uluslararası standartlarda eğitim sunan dersi tamamlayan öğrenciler, senaryolarını Netflix yöneticilerine sunma fırsatı yakalayacak. 5 Eylül’e kadar devam edecek başvurular, devlet üniversitelerinde öğrenim gören Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencilerine de açık.

Netflix ve Bahçeşehir Üniversitesi, kreatif sektörün geleceğini şekillendirecek yeni yetenekler yetiştirmek için bir kez daha güçlerini birleştiriyor. İlk öğrencilerini bir önceki öğretim yılında mezun eden ‘Netflix Dizi Senaryosu Yazarlığı’ dersi, bu yıl da uluslararası standartlarda senaryo yazarlığı eğitimi almak isteyen öğrencileri yetiştirecek.

Dersin eğitmen kadrosunda, Bahçeşehir Üniversitesi akademik kadrosu ile birlikte Netflix Türkiye ekibi ve Netflix çatısı altında üretim yapmış uluslararası sektör profesyonelleri yer alacak. Müfredatta ise öğrencilere senaryo analizi, teknik ve kavramsal altyapı hazırlama, karakter yaratımı, diyalog oluşturma, üretilen fikir ve metinleri en doğru şekilde sunabilme gibi pek çok farklı eğitim modülü sunulacak. Yine ders kapsamında hayata geçirilecek ‘yazar odası’ simülasyonu ile öğrencilerin kolektif bir şekilde çalışma pratiği kazanmaları da sağlanacak. Öğrenciler eğitim dönemi sonunda yazdıkları senaryoyu Netflix Türkiye yöneticilerine sunarak sektöre dair gerçek bir iş deneyimi edinme fırsatını yakalayacak.

DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDEKİ ÖĞRENCİLER İÇİN BURS İMKANI

14 hafta süreyle hibrit olarak sunulacak derse, Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra devlet üniversitelerinde öğrenim gören Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencileri de başvurabilecek. İhtiyaç duyan öğrenciler, derse yönelik oluşturulan katılım bursundan faydalanabilecek. Başvuru süreci serieswriting.bau.edu.tr adresi üzerinden yürütülecek ve 5 Eylül 2023 tarihinde sona erecek.

‘Netflix Dizi Senaryosu Yazarlığı’ dersi, Netflix’in kreatif sektörün gelişimini geliştirmek ve yeni yetenekleri sektöre kazandırmak amacıyla yürüttüğü Grow Creative projesinin imzasını taşıyor. Bugüne dek Türkiye’de gerçekleştirilen Grow Creative projeleri arasında Güney California Üniversitesi desteğiyle düzenlenen Yaratıcı Yapımcılık Programı, Bahçeşehir Üniversitesi ortaklığıyla açılan Netflix Dizi Senaryosu Yazarlığı Dersi, Tatino Films ve Impact Hub İstanbul iş birliği ile sunulan Netflix Series Lab projesi ve Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamındaki Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu ile iş birliği de dahil olmak üzere pek çok farklı girişim yer alıyor.