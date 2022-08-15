Geleceğin edebiyatçıları Bursa'da kamptan çıkacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi, edebiyata ve yazıya meraklı olanların eleştirel okumayı öğrenmesi ve yazı yazma kabiliyetini geliştirmesi amacıyla, 3-9 Ekim tarihleri arasında ‘Bursa Edebiyat ve Yazı Kampı’ düzenleniyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın daha yaşanabilir şehir olması amacıyla birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, kültürel ve sosyal çalışmaları ara vermeden sürdürüyor.

Gençlerin daha donanımlı ve kültürel birikime sahip olmasını hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, 3-9 Ekim tarihleri arasında edebiyat ve yazıya meraklı olanlar için ‘Bursa Edebiyat ve Yazı Kampı’ düzenleniyor. Eleştirel okumayı öğrenmek, yazı yazma kabiliyetini geliştirmek ve edebiyat ile düşünce dünyasını zenginleştirmek isteyenlere yönelik planlanan kamp, bir hafta boyunca Karacaali Gençlik Kampı’nda yapılacak.

50 kişilik kontenjana sahip kampa, Bursa’da üniversite okuyan veya ailesi Bursa’da ikâmet eden, 18-30 yaş aralığında ve lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimine devam eden herkes başvuru yapabilecek. Katılımcılar, okudukları kitapla ilgili duygu ve düşüncelerini içeren bilgilendirme yazısının seçici kurul tarafından değerlendirilmesi neticesinde belirlenecek.

Başvuru yapmak isteyenlerin [email protected] e-posta adresine, 11 Eylül Pazar günü saat 23.59’a kadar gerekli belge ve bilgileri iletmesi gerekiyor.

Türkiye’nin önde gelen şair, yazar, edebiyatçı ve akademisyenlerinin seminer vereceği bir haftalık kamp boyunca, Abdülhak Şinasi Hisar’ın ‘Fahim Bey ve Biz’, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ‘Beş Şehir’, Attila İlhan’ın ‘Hangi Batı’, Cemil Meriç’in ‘Bu Ülke’, Hüseyin Nihal Atsız’ın ‘Ruh Adam’, Refik Halid Karay’ın ‘Memleket Hikâyeleri’, Yahya Kemâl Beyatlı’nın ‘Kendi Gök Kubbemiz’ adlı eserleri, Hakkı Özdemir yönetiminde tahlil edilecek.

Bursa Edebiyat ve Yazı Kampı’nda; Abdullah Harmancı ‘Çocuk Edebiyatı Nedir, Ne Değildir?’, Alâattin Karaca ‘Edebî Dil ve Üslûp’, Ali Ayçil ‘Hikâye Nedir, Ne Değildir?’, Ali Ural ‘Deneme Nedir, Ne Değildir?’, Beşir Ayvazoğlu ‘Yazarlık Mesleği ve Yazı Sanatı’, Celâl Fedai ‘Eleştirel Okuma Nedir?’, Hakkı Özdemir ‘Roman Nedir, Ne Değildir?’, Hüseyin Akın ‘Şiir Nedir, Ne Değildir?’, Mehmet Nuri Yardım ‘Edebî Türler’, Necmettin Turinay ‘Yazarın/Yazının Amacı Nedir?’, Osman Özbahçe ‘Eleştiri Nedir, Ne Değildir?’, Sedat Demir ‘Edebiyatın Merkezi Ne(resi)dir?’, Selçuk Küpçük ‘Dergiciliğin Edebiyat İçin Önemi Nedir?’ ve Yunus Emre Özsaray ‘Edebiyatın Faydası Nedir?’ başlığı altında edebiyatseverlere seminer verecek.

Ücretsiz olan kamp ile ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru şartları için www.bursa.bel.tr/duyuru/bursa-edebiyat-ve-yazi-kampi-31900 adresi ziyaret edilebilir.