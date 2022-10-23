Geleceğin denizcileri İZDENİZ’de yetişiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü geleceğin denizcilerini yetiştirmeye devam ediyor. Denizcilik liselerinin son sınıfından 27 öğrenci, İZDENİZ bünyesinde kış dönemi boyunca uygulamalı ve teorik eğitim alacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü, İzmir’deki denizcilik liselerinin son sınıf öğrencilerinin gelişimi için kapılarını yeniden gençlere açtı. Kalifiye denizcilerin yetişmesi için 27 öğrenci bir eğitim dönemi sürecek olan stajlarını tamamlamak için İZDENİZ’deki görevine başladı.

2022 yılı yaz döneminde stajını tamamlayan 38 öğrenciden sonra, zorunlu kış dönemi stajlarını İZDENİZ A.Ş. filosundaki gemilerde yapmaya başlayan 27 öğrenci, konusunda uzman ve tecrübeli gemi personelinden denizciliği öğrenme fırsatı buluyor. Staj dönemleri süresince denizcilik ile ilgili uygulamalı ve teorik eğitim alacak öğrenciler, işletme bünyesindeki bürolarda ve gemilerde tüm teknik teçhizat ve donanımları inceleyip kullanabilecek. Öğrenciler, staj dönemi kapsamında yolcu ve araç alımından tahliyesine kadar geçen süreçte tüm seyir operasyonlarını yerinde yaşayarak öğrenebilecek.

“İş hayatına bir adım önde başlamalarını amaçlıyoruz” Kalifiye denizcilerin yetişmesinin önemine değinen İZDENİZ A.Ş. Genel Müdürü Ümit Yılmaz, “Denizcilik liseleri ve denizcilik fakültelerinden her yıl Türkiye’de binlerce kişi mezun oluyor. Ancak sektörün en büyük sıkıntılarından biri öğrencilerin, denizcilik eğitiminde zorunlu olan stajlarını yapabilecek gemi ve veya işletme bulamaması. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ A.Ş. olarak denizcilik meslek lisesi veya üniversitelerin denizcilik ile ilgili bölümlerinde eğitim gören maksimum sayıda öğrenciye staj imkânı yaratmaya çalışıyoruz. Şirketimiz bünyesinde staj yapan öğrencilerin gelecekteki mesleklerine emin adımlarla ilerlemelerini ve mezun olduklarında İZDENİZ’de staj yapmış olmanın verdiği artı ile iş hayatına bir adım önde başlamalarını amaçlıyoruz” dedi.