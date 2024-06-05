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Geleceğin aşçıları 'Türk Mutfağı'na damga vurdu

Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde Kültür Bakanlığı'nın koordinasyonunda bu yıl 3 ’sü gerçekleştirilen Türk Mutfak haftası, eş zamanlı olarak düzenlendi

YAŞAM 05.06.2024, 10:47
Geleceğin aşçıları 'Türk Mutfağı'na damga vurdu

Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde Kültür Bakanlığı'nın koordinasyonunda bu yıl 3.’sü gerçekleştirilen Türk Mutfak haftası, eş zamanlı olarak düzenlendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Trakya Üniversitesi Arda Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı, Türk Mutfağı Haftasına damga vurdu.

Edirne Valiliği bünyesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen hafta kapsamında Arda Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri 22-23-24 Mayıs tarihlerinde İlimizde yürütülen pek çok etkinlikte bulunarak önemli bir başarı sergilediler.

Edirne’nin tanınan şekerlemecisi ve turizm elçilerinden Arif Meriç ustanın yönetiminde Arda Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğretim elemanları Öğr. Gör. Sedat Kocadoğan, Öğr. Gör. Çağla Yumuk Mercan ve 22 öğrencimiz ile 22 Metrelik Rekor Badem Ezmesi denemesi ile büyük bir başarıya imza attılar.

Arda Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yeşim Yeşiloğlu, Müdür Yardımcıları Dr. Öğ. Üyesi Hatice Palüzar ve Öğr. Gör. Damla Zeynep Ütebay'ında katılım sağladığı rekor denemesi kapsamında Arif Meriç usta ve öğrencilerimizin yardımları ile oluşturulan Edirne'nin bu meşhur lezzeti Saraçlar Caddesi’nde vatandaşlarla buluşturuldu. Edirne Valisi Yunus Sezer ve il yönetiminin teşrifleri ile yapılan bu etkinlik, badem ezmesi üretildikten sonra şekil verilmesi, dilimlenmesi ve ikramları da öğrencilerimiz tarafından gerçekleştirildi.

Edirne Ciğeri Tanıtımı etkinliğinde öğrenciler Edirne'nin tanınan ciğerci ustalarından Edirne Ciğercisi Kemal Usta'nın Restaurantında ciğer doğrama ve pişirme workshop'una katıldılar.

Düzenlenen etkinlikler kapsamında Aşçılık Programı Öğrencilerimiz Arda Meslek Yüksekokulu Bahçesinde Öğr. Gör. Sedat Kocadoğan, Öğr. Gör. Çağla Yumuk Mercan organizasyonu ile Neslişah Sultan Şerbeti, Çilekli Limonata, Hibiskus Şerbeti, Nane Şerbeti ile saray şerbetlerini sergilediler.

Bu şerbetlerin yanında Edirne'nin önemli yöresel lezzetlerinden olan Bademli Edirne Kurabiyesi, Deva-i Misk Helvası, Kalburabastı Tatlısı, Patatesli Gül Böreği, Kandili Mantı gibi lezzetlerinde sunulduğu etkinlikte Arda Meslek Yüksekokulu öğrencilerine, protokole, akademik ve idari personele bu ürünlerin ikramı gerçekleştirildi. Arda Meslek Yüksekokulu akademisyenleri ve öğrencilerinin sunduğu ürünler, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federaysonu'nun Edirne temsilcisi, Edirne Tüm Aşçılar Derneği yönetim kurulu üyesi, DSI 11. Bölge Müdürlüğü Baş Aşçısı İsmail Ergin tarafından tam not aldı.

Etkinlikler kapsamında ayrıca Arda Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Yağ Endüstrisi Programı Öğr. Gör. Damla Zeynep Ütebay ve Arda Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Öğr. Gör. Çağla Yumuk Mercan rehberliğinde bir de sergi açıldı.

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