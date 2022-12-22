'Geleceği Kodlayacak' gençlere Fırat Kalkınma Ajansı desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren Fırat Kalkınma Ajansı (FKA), tarafından Kodluyoruz Derneği işbirliğiyle düzenlenen Java ve React Yazılım Atölyeleri mezunlarını verdi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Fırat Kalkınma Ajansı bölgede genç istihdamının artırılması amacıyla gençlerin; geleceğin işlerinin gerektirdiği beceriler ile donatılmasına, becerilerine uygun işlerde istihdam edilmesine ve çalışma hayatına aktif katılımlarının sağlanmasına katkı sağlayacak faaliyetlerin yürütülmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda, Türkiye’deki yazılımcı sayısının 500 binin üzerine çıkarılması hedefine de uygun olarak TRB1 Bölgesinde (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) gençlere yönelik olarak düzenlenen “Java ve React Yazılım Atölyeleri”nde düzenlenen programlarda toplam 150 öğrenci eğitim gördü.

Malatya’da düzenlenen sertifika törenine Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, Ajans personeli, Kodluyoruz ekibi ile Bingöl, Malatya ve Elazığ’dan Java ve React Atölyesi programlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Genel Sekreter Dr. Abdulvahap Yoğunlu, gençlerle sertifika programı için bir araya geldiklerini belirterek, kurum olarak gençlere çok önem verdiklerinin altını çizdi.

Programın katılımcıları doğrudan sektöre hazırlamaya yönelik bir program olduğunu kaydeden Yoğunlu, “Programa başlamadan önce ajans olarak hem Türkiye’deki yazılım sektörünü taradık hem de teknokentlerde bulunan yazılımcı firmalarla görüşmeler gerçekleştirdik. Program gerçekten çok verimli geçti. Doğrudan öğrencileri sektöre hazırlamaya yönelik bir program oldu. Almış olduğunuz sertifikanın önünüzdeki süreçte iş hayatınıza adım attığınızda size çok katkısı olacaktır. Programımızda eğitim alan arkadaşlarımızdan da güzel haberler alıyoruz. Bazı arkadaşlarımız sektörde iş bularak çalışmaya başlamışlar. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu etti. İnşallah benzeri haberleri almaya devam edeceğiz” dedi.