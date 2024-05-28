Geçmişten günümüze 'mesleki eğitim' sergisi

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından mesleki ve teknik eğitimin gelişim sürecini anlatan "Geçmişten Günümüze Mesleki Eğitim" fotoğraf sergisi açıldı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce oluşturulan sergi, mesleki ve teknik eğitimin geçmişten günümüze gelişimine dair ziyaretçileri, kısa bir yolculuğa çıkarırken Selçuklu'dan Osmanlıya, Osmanlıdan Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar hayatın her alanında ve ülkenin her idari yerleşim birimindeki mesleki ve teknik eğitim sürecinin gelişimini de ziyaretçilerine hissettiriyor.

Sergide, Cumhuriyetin ilanıyla birlikte eğitimde büyük bir hamlenin başlatıldığı ve genç cumhuriyetin hedefleri arasında yer alan modernleşme ve kalkınma yolculuğunda mesleki ve teknik eğitime daha fazla önem verildiği gözler önüne seriliyor.

Modernleşmenin hız kazanması, okullaşma oranındaki artış ve eğitim kalitesinin yükselmesi gibi pek çok başlığın mesleki eğitime olan etkisi sergide işlenirken ticaret mektebinden terzilik okuluna, balıkçılık mektebinden aşçılık okuluna, marangoz okulundan inşaat teknik okuluna çok sayıda mesleki eğitim kurumunun açılması da yine sergide anlatılıyor.

Sergide, günümüzdeki yeni okul modelleri, teknolojik yeniliklerle kendini sürekli güncelleyen eğitim yaklaşımları, dijital dönüşüme ve çevresel etkenlere uyumlu altyapı ve makine parkıyla geçmişin tecrübesini geleceğin teknolojisiyle birleştiren 53 alanda 114 dalıyla toplumun bütününe hitap eden bir mesleki ve teknik eğitim sürecinin yürütüldüğü vurgulanıyor.

Açılışı Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda yapılan; Adana, Afyonkarahisar, Aydın, Batman, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Konya, Mersin ve Rize olmak üzere 11 ilde eş zamanlı olarak açılan fotoğraf sergisi, 27-29 tarihleri arasında 3 gün boyunca gezilebilecek.