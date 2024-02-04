Geçmişin izini takip etmek isteyenlere 'tarihi' davet

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin tarihi ve kültürel zenginliğini öne çıkaran Türkiye’nin en büyük ahşap konstrüksiyonlu kamu binası olan Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nin yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Merkezin açıldığı günden bugüne kadar geçen 2.5 aylık süreçte 30 binden fazla misafir tarafından ziyaret edildiğini dile getiren Başkan Altay, geçmişin izlerini takip etmek isteyen herkesi Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’ni görmeye davet etti.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi, antik şehri ziyaret edenleri tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaklaşık 10 bin yıllık tarihiyle Neolitik döneme ait olan Çatalhöyük’ün Anadolu’nun tarih sahnesinde çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

“ANADOLU’NUN BİNLERCE YILLIK GEÇMİŞİNE IŞIK TUTUYOR”

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde de bulunan Çatalhöyük’ün tüm dünyaya tanıtılması ve yarınlara güvenle aktarılması noktasında önemli çalışmalar yürüttüklerini anımsatan Başkan Altay, “Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle şehrimize kazandırdığımız Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezimizin açılışını geçtiğimiz 21 Kasım’da yapmıştık. Merkezimiz açıldığı günden bugüne kadar geçen 2.5 aylık süreçte şehrimizin en önemli turizm destinasyonlarından biri haline geldi. Bu süreçte, Konya’dan ve Konya dışından 30 binden fazla misafir tarafından ziyaret edilen merkezimiz, Anadolu’nun binlerce yıllık geçmişine ışık tutuyor” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ALTAY TARİH VE ARKEOLOJİ TUTKUNLARINI MERKEZİ GÖRMEYE DAVET ETTİ

Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’ne kısa sürede oluşan bu yoğun ilgiden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren Başkan Altay, “Şehrimizin geçmişine dair derinlemesine bilgiler sunan modern ve interaktif bir alan olarak büyük beğeni toplayan merkez, ziyaretçilere benzersiz bir deneyim yaşatıyor. Ziyaretçiler, Çatalhöyük’ün eski yerleşim düzenini, günlük yaşantısını ve o döneme ait arkeolojik buluntuları keşfetme fırsatı buluyor. Konya turizminin gelişmesine katkı sağlayacak böyle önemli bir merkezin şehrimize kazandırılmasına katkı sağlayan Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a şükranlarımı sunuyorum. Geçmişin izlerini takip etmek isteyen tüm tarih ve arkeoloji tutkunlarını merkezimizi görmeye davet ediyorum” diye konuştu.

Türkiye’nin en büyük ahşap konstrüksiyonlu kamu binası olma özelliği taşıyan Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’ni görmeye gelen her yaştan ziyaretçi de merkezi çok beğendiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.