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Geçici Barınma Merkezi Temmuz'da açılıyor

YAŞAM 27.06.2023, 07:54
Geçici Barınma Merkezi Temmuz'da açılıyor

KİPTAŞ öncülüğünde inşa edilmeye başlayan Antakya Geçici Barınma Alanı’na da bir ziyaret gerçekleştiren İmamoğlu, “İnşallah temmuz sonunda burayı bitireceğiz ve burada 1000’e yakın, hatta 1000’in belki biraz üstüne çıkabilecek sayıda insanımızın bir arada yaşayacağı, çok düzenli bir mahalleyi hazır etmiş olacağız. Bu bir mahalle" dedi.HATAY (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kurban Bayramı öncesinde gerçekleştirdiği Hatay ziyaretinde, Antakya ve Samandağ’ın ardından Defne’de de depremzede vatandaşlarla bir araya geldi. Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel ile birlikte Sarıyer Belediyesi tarafından kurulan çadır kenti ziyaret eden İmamoğlu, depremzede çocuklara, İstanbul Vakfı tarafından hazırlanan hediye paketlerini dağıttı. CHP milletvekilleri Mehmet Güzelmansur, Nermin Yıldırım Kara ve Servet Mullaoğlu ile CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki de Defne ziyaretinde İmamoğlu’na eşlik etti.

“BU ZOR ZAMANLARDA BİR ARADA OLMAYI BAŞARMAKLA YÜKÜMLÜYÜZ”

Çadır alanına kurulan bir masada depremzedelerle bir araya gelen İmamoğlu, şu konuşmayı yaptı:

“Kayıplarımıza rahmet diliyoruz. Tabii ki can kayıplarımızı geri getiremeyeceğiz. Ama yaralarımızı birlikte sarmak zorundayız. Bu sadece bir kurumun ya da bir kişinin değil, devletin, milletin hepimizin sorumluluğu. Bu konuda hassasiyetle çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak da başından beri, sorumluluğumuz neyi gerektiriyorsa, onu yapmak konusunda hiç geri durmadık, durmayacağız. Toplum olarak bu zor zamanlarda bir arada olmayı başarmakla yükümlüyüz. Gerçekten büyük bir yıkım. Ama ‘Geri gelmeyecek olan tek can’ diyerek, diğer her şeyi tekrar bu şehre kazandıracağız. Hiç endişeniz olmasın. Ben de şahsen buraya dönük bu sorumluluk aldığımız ilk andan beri hiçbir konuda, gücümüz neye yetiyorsa, geri durmadık. Hala devam ediyoruz. Arkadaşlarımızla beraber burada muhtelif ihtiyaçları karşılama konusunda büyük gayret içerisindeyiz.”

“AFETLERE EN ÜST SEVİYEDE HAZIRLIKLI OLMAK ZORUNDAYIZ”

“Özellikle Hatay Büyükşehir Belediyesi’yle birçok konuda iş birliği yapıyoruz. Onun dışında kendi kurumsal hizmetlerimiz var. Bu bazen çocukların eğitiminden, başka altyapı konularından yeniden şehirleşmesine sunacağımız teknik katkılara kadar, her konuda çalışmalarımız sürüyor. Bu bölgede yine bir geçici yerleşim alanı inşaatımız var. Onu bitirmek üzereyiz. Temmuz ayı sonunda yine geleceğim. Onu, sahiplerine teslim edeceğiz. O geldiğimiz anda, yine Hatay Büyükşehir Belediyesi'yle ve diğer belediyelerimizle birlikte, ‘Bundan sonra neler yapmalıyız, nasıl yapmalıyız’ı konuşacağız ve onu da halkımızla paylaşacağız. Tekrar hepinize geçmiş olsun. İnşallah bir daha böyle acıları yaşamayalım milletçe. Afetlere en üst seviyede hazırlıklı olmak zorundayız. İnşallah o hazırlığı başaran, beceren, aklı önde tutan bir süreci hep birlikte milletimize yaşatacağız. Hatalardan ders çıkartmamız lazım.”

“KAYBEDECEK TEK BİR ANIMIZ BİLE OLMAMALI”

İBB çalışanlarının yaşadıkları evleri kontrol ettirmelerini isteyen İmamoğlu, bunun olası bir deprem ya da afet sonrasında yaşanacak insan kaynağı sıkıntısıyla doğrudan bağlantılı olduğu uyarısında bulundu. İstanbul'un çürük yapılarının yenilenmesiyle ilgili çok özel çabalar gösterdiklerine vurgu yapan İmamoğlu, “Tabii bütün İstanbul'u kurtaracak bir şeyden bahsetmiyorum. O büyük bir iş. O işte biz, dört senedir şunu söylüyoruz: Büyük bir seferberlik yapalım. Bu işi siyasetin üstüne koyalım. Bu işi, en önemli konu haline getirelim. Bu işin hükümeti, bakanlığı, belediyesi olmaz. Bu işin A partisi, B partisi, C partisi olmaz. Bu iş, can meselesi Allah aşkına. Onun için, gelin İstanbul'u tek elden ama herkesin içinde olduğu bir Depremle Mücadele Kurulu üzerinden yönetelim. Bunu dört yıldır ben yetkililere anlatıyorum bakanlarından başka birilerine varıncaya kadar. Bu yeni süreçte bunu başarırız inşallah. Çünkü kararların denetimli bir şekilde, şeffaf bir şekilde, herkesin aynı masada olduğu bir biçimde, kimsenin o işi siyaset malzemesi yapamayacağı bir usulle yönetmemiz lazım” diye konuştu. İstanbul’da yaşanacak olası bir depremin ülke için güvenlik sorunu olacağına vurgu yapan İmamoğlu, “Kaybedecek tek bir anımız bile olmamalı” dedi.

“HER ŞEY TALİMATLA OLMUYOR”

İBB çalışanlarının Hatay’da çok manevi bir görev yerine getirdiklerini belirten İmamoğlu, “Burada neredeyse 10 bine yakın arkadaşımız, değişimli görev aldı. Dönem dönem aynı anda 3-4 bine büyük bir kadroyla buraya emek verdik. Vermek zorundayız. Ama sizin o gönülden bu işi yapan yüreğiniz olmasa, biz boş konuşurduk. Her şey bazen talimatla olmuyor. O bizim insanımızın hem sorumluluk alma hem bir başka vatandaşının yanına koşma, bir olma duygusu çok kıymetliydi. Onun için hepinize, bir Belediye Başkanınız olarak yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizin nezdinizde, bütün Büyükşehir Belediyesi’nin burada görev almış çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Belki ailelerinizden bir kısım uzak kaldınız, yuvalarınızdan bir kısım uzak kaldınız. Ama eminim ki, her biriniz burada olmaktan ötürü mutlusunuz, gururlusunuz. Gönül ferahlığıyla evinize dönüyorsunuz. Onun için her birinize ve bütün ev halkınıza da teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Kurban Bayramı'nızı da tebrik ediyorum. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ailelerinize sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. İnşallah çok güzel hizmetlerle yolumuza hep birlikte devam ederiz” ifadelerini kullandı.

KİPTAŞ’TAN ÖRNEK PROJE

İmamoğlu, mesai arkadaşlarıyla buluşmanın ardından KİPTAŞ Antakya Geçici Barınma Alanı’na da bir ziyaret gerçekleştirdi. KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt’tan projeyle ilgili bilgiler alan İmamoğlu, inşa edilen örnek daireyi inceledi. Kurt, İmamoğlu’na, kompleks içerisinde kreş, yaşlı bakım evi, kütüphane, sosyal ve idari alan ile ticari birimlerin bulunacağı bilgilerini aktardı. Hatay’da ve diğer deprem bölgelerinde en önemli meselenin barınma sorunu olduğunu vurgulayan İmamoğlu da “Barınma meselesi, bir çadırla halledilecek bir mesele değil. Orta vadede bir konteynerla da çözülecek bir mesele değil. Çünkü, insanlarımız bir arada yaşıyorlar ve bir arada yaşamak istiyorlar” dedi.

“BU BİR MAHALLE”

Yıkılan konutların yeniden yapılma sürecinin en erken 1,5-2 yılı bulabileceğine dikkat çeken İmamoğlu, şu bilgileri paylaştı:

“Ondan sonra bu, kademeli bir şekilde 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl sürebilir. Dolayısıyla bizim sağlıklı geçici barınma alanlarına ihtiyacımız var. Bu noktada arkadaşlarımla bir proje geliştirme konusunda anlaşmıştık. KİPTAŞ'ın moderatörlüğünde, çok iyi bir süreci şehircilik grubumuz oluşturdu ve burada adımımızı attık. Çok önemli, değerli bir sahayı belediyemizle beraber organize ettik. Buraya ciddi bir altyapı oluşturduk. Yani su, kanalizasyon, şu an elektrik gibi. Ve bu süreç işliyor. İnşallah temmuz sonunda burayı bitireceğiz ve burada 1000’e yakın, hatta 1000’in belki biraz üstüne çıkabilecek sayıda insanımızın bir arada yaşayacağı, çok düzenli bir mahalleyi hazır etmiş olacağız. Bu bir mahalle. Yani bir konteyner kent değil. Nizamıyla, düzeniyle, izolasyonuyla hem ısıya dönük hem soğuğa dönük, aynı zamanda bir arada yaşamıyla çok çalışılmış bir proje. Aynı zamanda yine burada esnaf olacak. Esnafa yerler hazırladık. Berberi, kasabı, buna dönük yerleri olan ve aynı zamanda çocuk oyun alanı, yeşil alanıyla beraber de derli toplu, gerçekten değerli örnek bir geçici barınma alanı.”

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