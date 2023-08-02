Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze’ye yeni mesire alanların geleceğini duyurdu. Başkan Büyükgöz yaptığı açıklamada biri Cumaköy’de olmak üzere 4 adet yeni mesire alanı kazandıracakları müjdesini verdi.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz duyurdu.

Gebze’ye yeni mesire alanları geliyor. Başkan Büyükgöz yaptığı açıklamada bir tanesi Cumaköy’de olmak üzere 4 adet yeni mesire alanı kazandıracakları müjdesini verdi.

Cumaköy’de devam eden çalışmaları yerinde denetleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Şuan Cumaköy sınırları içerisinde bulunan mesire alanının çalışmalarını incelemek için buradayız. İnşallah kırsal mahallelerimizde ilk defa Cumaköy mesire alanını sizlerle buluşturacağız. Burada ailenizle, çocuklarınızla güzel bir hafta sonu; güzel bir piknik havasını yaşamış olacaksınız. Gebze’nin ilk düzenli, tertipli, her türlü sosyal aktivitesi ile tamamlanmış mesire alanını sizlerle buluşturacağız” ifadelerini kullandı.